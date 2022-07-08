Об этом 24 каналу рассказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким. Он также отметил, что по состоянию на данный момент пожара нет, вызовов скорой тоже нет.

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За последнюю неделю по Николаеву работает дивизион С-300. В одном таком 12 ракет, не все они вылетают, но это переделанные ракеты с GPS-навигацией. Ими они и поражают цели, в большинстве своем это инфраструктурные объекты и сельхозпроизводители.

– говорит Виталий Ким.

"В общем, стрельба очень хаотичная. Российские оккупанты все же куда-то целятся, но в большинстве случаев ошибаются и страдают предприятия, школы и жилые дома", – добавляет глава Николаевской ОВА.

Также, военные мне рассказали, что по состоянию на данный момент погрешность таких ракет составляет от 600 метров до 1 километра, отмечает Ким.

По данным ОК "Юг", ранним утром реактивной системой залпового огня "Смерч" враг ударил по производственной инфраструктуре Николаева. Вновь использовано более десятка запрещенных кассетных и фугасных снарядов. Предварительно пострадавших нет, масштабы разрушений уточняются.

Безопасно ли оставаться в Николаеве

"Если сравнивать с ситуацией на востоке нашей страны, то город страдал от ракетных ударов ежедневно. Из-за неточности снарядов иногда страдает инфраструктура. Лично я считаю, если люди могут работать и помогать ВСУ, то они должны оставаться в городе", – говорит глава Николаевской ОВА.

Если работы нет и есть куда уехать, да, конечно – выехать можно. В Николаеве работают автобусы, коммунальный транспорт. Мы живем обычной жизнью, но каждый день в область летят ракеты,

– говорит Ким.

Почему оккупанты безжалостно атакуют Николаевскую область

Наши военные работают непосредственно на границе Херсонской и Николаевской областей и преуспевают, отмечает глава Николаевской ОВА.

По словам Виталия Кима, вы часто можете видеть, что горят склады оккупантов и соответственно это их злит. Поэтому они беснуются и стреляют, такой у них подлый ответ на успехи ВСУ.

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