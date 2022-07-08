Про це 24 каналу розповів голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. Він також зазначив, що станом на зараз пожежі немає, викликів швидкої також нема.

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За останній тиждень по Миколаєву працює дивізіон С-300. В одному такому 12 ракет, не всі вони вилітають, але це перероблені ракети із GPS-навігацією. Ними вони і вражають цілі, здебільшого це інфраструктурні об'єкти та сільгосп виробники,

– каже Віталій Кім.

"Загалом стрільба дуже хаотична. Російські окупанти все ж кудись ціляться, але у більшості випадків помиляються і страждають підприємства, школи та житлові будинки", – додає голова Миколаївської ОВА.

Також, військові мені розповіли, що станом на зараз, похибка таких ракет складає від 600 метрів до 1 кілометра, зазначає Кім.

За даними ОК "Південь", рано вранці реактивною системою залпового вогню "Смерч" ворог вдарив по виробничій інфраструктурі Миколаєва. Знов використано понад десяток заборонені касетних та фугасних снарядів. Попередньо, постраждалих нема, масштаби руйнувань уточнюються.

Чи безпечно залишатися у Миколаєві

"Якщо порівнювати із ситуацією на сході нашої країни, то місто потерпали від ракетних ударів щодня. Через неточність снарядів, іноді страждає інфраструктура. Особисто я вважаю, якщо люди мають змогу працювати і допомагати ЗСУ, то вони повинні залишатися у місті", – каже голова Миколаївської ОВА.

Якщо роботи немає і є куди виїхати, то так, звісно – виїхати можна. У Миколаєві працюють автобуси, комунальний транспорт. Ми живемо звичайним життям, але щодня в область летять ракети,

– говорить Кім.

Чому окупанти безжально атакують Миколаївщину

Наші військові працюють безпосередньо на межі Херсонської та Миколаївської областей і мають успіх, зазначає голова Миколаївської ОВА.

За словами Віталія Кіма, ви часто можете бачити, що горять склади окупантів і відповідно це їх злить. Тому вони біснуються і стріляють, така у них підла відповідь на успіхи ЗСУ.

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