Про це голова обласної військової адміністрації Віталій Кім заявив у інтерв'ю. Він зазначив, що зараз Миколаїв – прифронтове місто.

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Миколаїв – не стратегічна точка

Ворожі сили сконцентровані на Сході України. Миколаїв окупанти можуть просто обійти в сторону Одеси. Водночас Кім зауважив, що логікою у діях росіян не можна користуватися.

Казати, що їм потрібен Миколаїв – ні. У нас не так багато того, що можна вивозити й красти. Унітази не найновіші. Тому не вважаю, що вони мають Миколаїв як стратегічну точку. Вони можуть його обійти й іти в сторону Одеси,

– пояснив голова ОВА.

Він додав, що головна ціль ворога – знищити економіку Україну. Володимир Путін хоче погіршити рівень життя українців, щоб підняти свій рейтинг у Росії.

Додамо, що нещодавно у Миколаєві вирішили скоротити тривалість комендантської години. Тепер виходити на вулицю заборонено в межах 23:00 – 06:00 годин. Раніше комендантська година діяла з 22:00 по 06:00.

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6 липня померла 4-річна дівчинка, яка зазнала серйозних поранень під час ворожого обстрілу Бахмуту 3 липня.

Збройні Сили України ліквідували вже 36 500 російських окупантів. Лише за минулу добу вороже військо позбулося 150 військових, 6 танків, 17 бойових броньованих машин, 2 засобів ППО, 6 артилерійських систем та інших видів зброї.

Голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко розповів, що росіяни запустили ракети по Торецьку. Смертоносні снаряди влучили у 2 житлові будинки в приватному секторі. Відомо, що один місцевий мешканець зазнав поранень, а ще 3 людей перебувають під завалами. Кириленко закликав населення евакуюватися у безпечніші області України.

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