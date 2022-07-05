У кожному регіоні тривалість цієї години – різна і місцева влада вирішує, коли і як її змінювати. Наприклад, вирішили змінити час обмежень у Миколаєві.

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Комендантську годину скоротять

Міський голова Олександр Сєнкевич повідомив, що з 5 липня 2022 року в Миколаєві скорочують тривалість комендантської години.

Відтепер вона триватиме з 23:00 до 06:00. До цього комендантська година в місті діяла з 22:00 до 06:00.

Варто зазначити, що під час комендантської години заборонено перебувати на вулиці та інших громадських місцях. Також не можна пересуватися транспортом або пішки. При цьому для власників спеціальних перепусток встановленого зразка і посвідчення особи є винятки.

Але людям можна залишати помешкання, щоб пройти в укриття під час повітряної тривоги.

Миколаївщина під обстрілами

Регіон розташований біля епіцентру бойових дій, тому туди часто прилітають ворожі снаряди. Російські військові 5 липня атакували Миколаїв. Повітряна тривога у місті залунала після того, як мешканці почули вибухи. Тому не варто нехтувати небезпекою. Причиною цього є малі відстані, які потрібно подолати ракеті до місця влучання. Тож системам не вдається вчасно перехопити дані, а також сповістити мешканців про небезпеку.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім заявляв, що існує ймовірність, що ворог знову спробує здійснити штурм міста. За його словами, ніколи не варто відкидати можливості повторного наступу ворога на Миколаїв. Хоча ворог цього й боїться.

На жаль, часто через такі обстріли гинуть люди. Уночі проти 28 червня російські солдати завдали ракетного удару по Миколаєву. За даними Віталія Кіма, випустили близько 11 ракет. Частину з них збила ППО. Тоді ж обстріляли Очаків. Загинуло троє українців. Шістьох осіб госпіталізували із пораненнями. Серед загиблих – дівчинка 6 років, ще одна тримісячна дитина перебуває в комі.

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