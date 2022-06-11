Таке рішення ухвалили в Київській обласній військовій адміністрації. Варто додати, що там продовжують дію комендантської години щотижня. Раніше вона діяла також від 23:00 до 5:00.

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У всіх районах Київської області комендантська година запроваджується щодня з 23:00 до 5:00. Такі тимчасові обмеження діятимуть з 12 по 19 червня, – наголошують в Київській ОВА.

Там зазначили, що в цей час цивільне населення не може перебувати на вулиці та в громадських місцях. Для працівників підприємств критичної інфраструктури, правоохоронців, працівників ОВА тощо виробляють перепустки. У такому випадку вони можуть перебувати на вулиці в час комендантської години. Також потрібно мати з собою документи, які підтверджують особу.

Хоч Київщину звільнили, але небезпека зберігається

Голова Київської ОВА Олексій Кулеба наголосив, що розслаблятися не потрібно. Хоч два місяці тому підрозділи Збройних Сил України звільнили Київщину, та небезпека досі існує. Це – і ракетні обстріли, і можлива діяльність диверсійно-розвідувальних груп ворога, і заміновані території тощо.

Щоб убезпечити мешканців, посадовці запроваджують комендантську годину. Це допоможе виявити можливі загрози та врятувати багато життів.

Пан Кулеба закликав людей дотримуватися правил комендантської години. Зараз це дуже важливо, адже в Україні досі триває повномасштабна війна. Російські окупанти вже багато разів демонстрували, що їм все одно на цивільне населення. Тому в жодному разі також не ігноруйте сигнали повітряної тривоги.

"Комендантська година змушений, але дуже необхідний захід. Ми повинні максимально убезпечити життя наших мешканців. Вкотре звертаюся до жителів – дотримуйтеся тимчасових обмежень, що запроваджуються на місцях. Ці заходи запроваджуються з єдиною метою – зберегти здоров’я та життя людей. Це наш пріоритет", – розповів голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

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