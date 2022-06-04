Про це в інтерв'ю 24 каналу розповіла волонтерка Стефанія Пауль, яка активно допомагала людям у Київській області, після того, як звідти вибили російських окупантів.

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Від села практично нічого не лишилось

Андріївка розташована на шляху, що веде до Києва від білоруського кордону. Навколо цього села точилися запеклі бої. Як наслідок – більшість будинків у селі зруйновані.

У нас із водієм між собою є свій топлист найжорсткіших місць, в яких ми бували. Наразі у Київській області село Андріївка – найбільш моторошне. У порівнянні з руйнуваннями, які там відбулися, Буча та Ірпінь відпочивають. Села просто немає. Росіяни там жили, і коли тікали звідти, залишали дуже багато цілих боєприпасів. Практично у кожному дворі є боєприпаси, є окопи, є різні надписи, які росіяни залишили,

– розповіла волонтерка.

За її словами, окупанти просто виганяли людей, розстрілювали їх на фермі біля села, жили в будинках, користувались речами українців.

Волонтерка допомагає українцям / Фото з архіву Стефанії Пауль

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Відступ росіян та "подарунки" для місцевих

Мене в Андріївці дуже вразила бабуся, яка сиділа на лавочці біля свого двору. Біля неї стояло 6 ящиків з цілими боєприпасами. І знаєте, це така сюрреалістична картина, коли бабулечка сидить, а біля неї боєприпаси, і вона так просто, дуже доступною мовою пояснила: "Навіть якби тут залишилися росіяни, я би все одно не поїхала нікуди, тому що це – мій дім",

– зауважила Стефанія.

Окупанти залишили нерозірвані боєприпаси в Андріївці / Фото з архіву Стефанії Пауль

Характеристику Андріївки, як найбільш понівеченого окупантами населеного пункту, 24 каналу підтверджують і військовослужбовці з 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади, які заходили у Київську область після звільнення.

За їхніми словами, за ступенем руйнувань та завданої шкоди ситуація у селі Андріївка – страшніша, ніж у Бучі та Ірпені, де скоєні росіянами воєнні злочини отримали широкий розголос.