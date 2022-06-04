Об этом в интервью 24 каналу рассказала волонтер Стефания Пауль, которая активно помогала людям в Киевской области, после того, как оттуда выбили российских оккупантов.

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От села практически ничего не осталось

Андреевка расположена по пути, ведущему в Киев от белорусской границы. Вокруг этого села шли ожесточенные бои. Как следствие – большинство домов в селе разрушены.

У нас с водителем есть свой топ-лист самых жестких мест, в которых мы бывали. Сейчас в Киевской области село Андреевка – самое жуткое. По сравнению с произошедшими там разрушениями Буча и Ирпень отдыхают. Села просто нет. Русские там жили, и когда убегали оттуда, оставляли очень много целых боеприпасов. Практически в каждом дворе есть боеприпасы, есть окопы, есть разные надписи, которые россияне оставили.

– рассказала волонтер.

По ее словам, оккупанты просто выгоняли людей, расстреливали их на ферме возле села, жили в домах, пользовались вещами украинцев.

Волонтер помогает украинцам / Фото из архива Стефании Пауль

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Отступление россиян и "подарки" для местных

Меня в Андреевке очень поразила бабушка, сидевшая на лавочке возле своего двора. Возле нее стояло 6 ящиков с целыми боеприпасами. И знаете, это такая сюрреалистическая картина, когда бабушка сидит, а возле нее боеприпасы, и она так просто, очень доступным языком объяснила: "Даже если бы здесь остались русские, я бы все равно не поехала никуда, потому что это – мой дом",

– заметила Стефания.

Оккупанты оставили неразорванные боеприпасы в Андреевке / Фото из архива Стефании Пауль

Характеристику Андреевки, как наиболее изуродованного оккупантами населенного пункта, 24 каналу подтверждают и военнослужащие из 10-й отдельной горно-штурмовой бригады, которые заходили в Киевскую область после освобождения.

По их словам, по степени разрушений и причиненного ущерба ситуация в селе Андреевка – страшнее, чем в Буче и Ирпене, где совершенные россиянами военные преступления получили широкую огласку.