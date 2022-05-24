Девушка возила помощь в киевское СИЗО, а когда россиян выбили из Киевской области – поддерживала людей в крошечных селах вокруг Бучи и Ирпеня, до которых не доезжала помощь крупных волонтерских организаций. Впоследствии Стефания поняла, что необходима в других городах – до сих пор остающихся под огнем оккупантов, и переключила свое внимание на запросы оттуда. Об ужасах войны волонтер Стефания Пауль рассказала эксклюзивно сайту 24 канала.

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Что известно о Стефании Пауль

Первое, что поражает в этой девушке – насколько она яркая и энергичная. То, что поражает больше всего – она умеет сконцентрироваться на том, что жизнь продолжается. Эта концентрация так мощна, что на Стефании практически не оседает пепел пожарищ войны.

Стефания не любит сотрудничать с крупными волонтерскими организациями, не воспринимает пиара на том, чтобы помогать другим, и не поддерживает тех, кто без разбора набирает себе гуманитарку. Наибольшее уважение у нее вызывают общины, которые могут самоорганизоваться и сформулировать список конкретных потребностей людей в населенных пунктах, пострадавших от российской агрессии.

Песню "Стефания" Kalush Orchestra знаете? Она меня очень сильно замахала. Потому что любой человек, которому я представляюсь: "Здравствуйте, я Стефания, я волонтер", начинается: "О, это же песня о вас!". И начинают ее напевать. Это уже доводит до потери пульса,

– смеется Стефания Пауль.

Киевлянка Стефания Пауль начала помогать людям с первых дней полномасштабного вторжения России / Фото из архива Стефании Пауль

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Люди в освобожденных городах и военнослужащие ее запомнили, потому что она красива, всегда улыбается и совершенно не чувствует страха. Сама она заметила, что именно благодаря этому может работать максимально эффективно.

Мне нечего терять, потому что детей, мужа, чего-то сверхважного у меня нет. У меня нет понимания страха. Не знаю почему. Мне проще раз увидеть лично, вживую, чем просмотреть 100500 фотографий и делать из этого какие-то выводы. Плюс – есть дикое желание помочь людям, но не за счет кого-то другого. Я не могу вместо себя посадить кого-нибудь. Если я решила, что хочу куда-то уехать, кому-то помочь, то делаю это самостоятельно. Беру под ответственность людей, с которыми я уезжаю. Все,

– подчеркнула она.

О волонтерстве

Еще несколько месяцев назад девушка не могла вообразить себя в роли волонтера. Она была стилисткой, моделью и шутила, что когда начнется война, то станет первой крысой, которая убежит с этого корабля.

"До войны я была простой чувишкой, занимавшейся спортом, много путешествовала. У меня так есть где-то 30 – 35 стран. Но вот в Россию, в Беларусь, никогда меня в те страны не тянуло, и я этим очень сильно горжусь", – призналась Стефания.

Начало полномасштабной агрессии изменило многое в жизни девушки. В том числе – отношение к военным / Фото из архива Стефании Пауль

Я никогда не любила военных. Всегда считала их людьми, недостаточно интеллигентными для того, чтобы с ними поддерживать связь. Теперь беру все свои слова назад. Военные – это очень классные ребята, просто у них немного другая жизнь, другие взгляды на все,

– добавила она.

Ее волонтерство началось с того, что девушка за свой счет закупала продукты для одиноких киевских бабушек и дедушек. Затем присоединилась к одному из киевских ресторанов, который начал работать на то, чтобы накормить защитников столицы из рядов Вооруженных сил и терробороны. Случайно просто зашла туда погреться и выпить кофе.

"С ресторанами я вообще никак не связана, разве когда ходила туда есть. Но тогда так звезды сошлись, что попала в ресторанную движуху. Мы начали готовить. Первое время это было 80 порций в день. Потом объемы работы начали увеличиваться, и в Объем на ресторане достиг 1500 порций в день, каким-то чудесным образом появились мои знакомые из Европы, которые начали нам донатить просто нереальные суммы денег, за счет этих средств мы начали раскручивать это дело. Развозить по разным пунктам еду. Кроме ресторана, я еще занималась точечными доставками медикаментов и продуктов», – рассказала Стефания.

Основные волонтерские силы девушка сосредоточила на том, чтобы реагировать на конкретные запросы о помощи / Фото из архива Стефании Пауль

Потом стала больше внимания уделять такой помощи и наладила сотрудничество со столичными аптеками. В это время начали освобождать Киевскую область. Поэтому Стефания увезла лекарства в Бучу, Ирпень и их окрестности.

Об освобожденных городах

В первые четыре дня девушка успела завезти лекарства, продукты, средства гигиены и корм для животных в Бучу, Ирпень, Гостомель, Ворзель, Бородянку, Макаров, Раковку, Андреевку.

У нас с водителем есть свой топ-лист самых жестких мест, в которых мы бывали. Сейчас в Киевской области село Андреевка – самое жуткое. По сравнению с произошедшими там разрушениями Буча и Ирпень отдыхают. Села просто нет. Русские там жили, и когда бежали оттуда, оставляли очень много боеприпасов. Практически в каждом дворе есть боеприпасы, есть окопы, есть разные надписи, которые россияне оставили.

– рассказала волонтер.

Она добавила, что россияне просто выгоняли людей, расстреливали их на ферме возле села и просто жили в домах, пользовались вещами украинцев.

Так выглядело село Андреевка сразу после того, как украинские защитники выбили оттуда российских оккупантов / Фото предоставлено одним из военнослужащих 10 ОГШБр

Эти слова подтверждают и военнослужащие из 10-й отдельной горно-штурмовой бригады, которые заходили в Киевскую область после увольнения. По их словам, по степени разрушений и причиненного ущерба ситуация в селе Андреевка – страшнее, чем в Буче и Ирпене, где совершенные россиянами военные преступления получили широкую огласку.

Гражданские машины в окрестностях Андреевки стояли расстреленные и раскатанные тяжелой техникой россиян. В каждой из них были люди, которые хотели эвакуироваться от войны / Фото предоставлено одним из военнослужащих 10 ОГШБр

Меня в Андреевке очень поразила бабушка, сидевшая на лавочке возле своего двора. Возле нее стояло 6 ящиков с целыми боеприпасами. И знаете, это такая сюрреалистическая картина, когда бабушка сидит, а возле нее боеприпасы, и она так просто, очень доступным языком объяснила: "Даже если бы здесь остались русские, я бы все равно не поехала никуда, потому что это – мой дом",

– заметила Стефания.

Та самая бабушка, возле дома которой оккупанты оставили неразорванные боеприпасы / Фото из архива Стефании Пауль

Также она обратила внимание на те надписи, которые оставляли на стенах домов русские оккупанты.

"На самом деле, они особо умом и сообразительностью не отличались. Брали и засир*ли чужие дома своими надписями. Машины, которые они расстреливали, тоже расписывали. Реально, как маленькие вандалы, как подростки на вписке – потушили, разгромили все и убежали. У них – ни мозгов, ни совести нет – ничего",

– добавила она.

При этом такая общая неспособность поддерживать порядок там, где они живут, Стефания считает достаточно точной характеристикой российских оккупантов.

У моих друзей в Буче квартира. У них в квартире россияне тоже жили. Самое смешное, что подруга по возвращении домой мне констатировала: "Самое жесткое, что они ходили в туалет мимо унитаза". Ну, блин, как люди могут точно стрелять, если они не могут нормально, простите поср*ть? И смешно, и грустно. Это же как раз хорошо описывает этих людей,

– сказала волонтер.

О российских оккупантах

При этом во многих поступках русских оккупантов девушка видит сплошной театр абсурда.

К примеру, в Ирпене, когда видишь, куда стреляли россияне, что они расстреливали. Там есть Аллея Славы участников АТО. На ней они расстреляли фотографии. Я когда впервые увидела это расстрелянное ограждение с фотографиями, у меня был один вопрос: неужели у них нет мозгов? Вокруг война они почти в окружении, а тратят патроны в никуда. Шли блицкригом, а сражаетесь с фотографиями. Бл*ха, ну серьезно?

– возмутилась Стефания.

Еще одна забавная ситуация, вызвавшая мнение "Полный сюр", произошла в Буче, где девушке выделили помещение под склад.

"Это такое цельное помещение, больше похожее на ряд киосков. Там сначала идет пивнушка, потом – рыбная лавка, а потом – пустое помещение. Пустое помещение они не трогали – там теперь наш склад. Там целые окна, двери. Рыбная лавка тоже девственница. В пивнушке – выбитое окно, и нет пива, нет бутылок. Оттуда вообще все вынесли. Я когда впервые увидела, сказала: "Насколько можно быть тупорилим, чтобы набрать пива, но не набрать рыбы?". Ты и так на голодный желудок все делаешь", – рассказала волонтер.

При этом она подчеркнула, что во всех ее рассказах нет ни пренебрежительного отношения к российской армии, ни пренебрежения.

Военных нельзя презирать, их нельзя высмеивать. Но я больше отношусь к московской армии не как к армии, а как к орде невежественных людей. В России рассказывают, что у них там жизнь удалась и все классно. Но когда элементарно люди не умеют пользоваться туалетом, не промахиваясь, это говорит, что у них составляющая серой жидкости не очень велика. Именно поэтому их следует бояться,

– отметила девушка.

"Мало того что они убивали мирных жителей, они убивали собак – это очень подло, если человек еще может тебе как-то ответить, что тебе, бл*ха, может сделать бедное существо, которое боится? Поэтому их стоит остерегаться с той точки зрения, что они вот реально малообразованные бездушные мрази, которые за собой уничтожают все абсолютно", – добавила она.

О слезах

Несмотря на то, что девушка прекрасно отдает себе отчет, с каким ужасом и горем приходится сталкиваться во время своей волонтерской деятельности, все увиденное не искажает ее жизнерадостности. У нее хватает сил видеть вокруг не только горе, но и все элементы трагикомедии, которые всегда присутствуют на войне.

Я не могу вечно плакать, не могу вечно переживать, вечно бояться. Случилось то, что произошло – и нужно действовать по ситуации и закрывать вопросы по мере их возникновения,

– уточнила она.

Главное правило работы Стефании – при ней нельзя плакать / Фото из архива Стефании Пауль

С начала волонтерской деятельности Стефания Пауль сформулировала главное правило работы – при ней нельзя плакать. "В ответ на помощь мне лучше говорить: "Спасибо! Мы победим, мы молодцы". Потому что вечно горевать – это глупая затея", – объяснила девушка.

Когда приносила продукты пожилым людям, которые забирали пищу со слезами на глазах, сразу прямо предупреждала: "Если продолжите плакать – я уйду".

"В ответ, вы не поверите, они прекращали плакать. Люди успокаиваются, на самом деле. Если я буду помогать с кислой рожей, люди будут их принимать, плакать в ответ, страдать. Мы всегда обезьяним друг друга. Но если я прихожу с улыбкой на все 32 зуба, когда мои виниры блестят вместо фонаря – это ободряет людей", – рассказала волонтер.

Говорит, что и команда у нее подбирается всегда соответствующая. Шутят и поддерживают позитивный настрой все, включая военных, сопровождающих ее в самых горячих точках.

Когда волонтеры помогают с улыбкой, они заряжают других людей. Кроме гуманитарки, лекарств, еды и каких-то предметов первой необходимости, волонтеры несут людям еще и веру в жизнь, понимание, что есть будущее. Понимание того, что мы не в заднице. Мы же не в Северной Корее живем, где мы должны ходить только с кислыми минами и горевать. У нас есть прекрасная страна! У нас есть прекрасные военные, есть поддержка,

– подчеркнула киевлянка.

Одна из самых ярких иллюстраций, по ее мнению, общение с людьми. Когда, например, Стефания привезла помощь в только что освобожденную от оккупантов Бучу, местные предложили выпить кофе, сваренного на костре на одной из улиц разбитого города.

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"Мы общались с улыбками. Я там чуваку вручила блок сигарет, а он рассказал, как во время боев они обдирали и курили кору. Но он рассказывал об этом не с грустью в глазах, а как сравнение: "Представляешь, когда-то давно на войне курили махорку, а мы сейчас в 2022 году курим кору деревьев". Все зависит от людей. Когда ты приехал, пообщался с одним человеком, с другим, рассказал, откуда ты, люди понимают, что жизнь не закончилась", – подытожила Стефания Пауль.