Забота Пескова

Хотя, с другой стороны, здесь есть мнение по поводу Санкт-Петербурга – там же одни национал-изменники живут. Если из Финляндии или Швеции прилетит ракета, то так им и надо, подлецам. Теперь же с подлетным временем возникли некоторые нюансы.

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Но к чему ведет Дмитрий Сергеевич "Усы Пескова"? Дмитрий Сергеевич интересуется, что с собственностью (России там – 24 канал). И он правильно делает, потому что у него как раз имение и поместье там.

Почему он купил его на Западе, а не в районе Барнаула? Нет, не потому что в районе Барнаула – г**но или собаки гавкают. Дело не в этом – дело в том, что в районе Барнаула могут все отжать. Он купил недвижимость вне юрисдикции Путина, а теперь возмущается.

Я его понимаю, но, граждане России, зададимся вопросом: если вы начали войну с Западом, то какого вы деньги хранили на этом Западе? Я знаю ответ – чтоб Путин не забрал, чтоб ФСБ не отобрало. Трехходовка гениальная.

Воры решили вспомнить о морали

О воровстве захотели поговорить? Это верно. Дело в том, что российские ракеты и снаряды, летящие по украинским городам, разрушают чью-то собственность. И возникает закономерный вопрос – кто за это заплатит? За это заплатит российский гражданин. Да-да, именно российский гражданин. Как, собственно, уже заплатил за боеприпасы и артиллерийские установки возле Северодонецка, где погибли сотни российских мужчин.

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А то, когда они об этой собственности говорят, хочется спросить: подлецы кремлевские, а кто заплатит за повреждение моего дома в Киеве? Кто? Или священное право собственности уже не работает? Э-э-э, ребята, Украина – это уже Запад. И я вам об этом уже говорил, когда работал в Москве.

Если Украина никому не нужна (как заявил Лавров – 24 канал), то зачем вы положили тысячи российских мужчин в землю за то, что вам не нужно? Думаем, думаем. А насчет того, кому нужна Украина, я знаю: она нужна нам. Этого достаточно, чтобы за Украину убивать российских оккупантов.

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