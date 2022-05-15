Сообщают, что на нескольких украинских вокзалах этот поезд будут встречать песней "Стефания", из которой группа Kalush заняла первую позицию в конкурсе. Речь идет о вокзалах в Киеве, Калуше и Ивано-Франковске.

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В Украине появится первый в мире поезд, что назван в честь мамы

На официальной странице "Укрзализныци" в фейсбук сообщили, что поезд, курсирующий по маршруту №43 Киев – Ивано-Франковск, до конца этого года официально переименуют в "Стефания Экспресс".

Что известно о победе украинской группы в итальянском Турине

В субботу, 14 мая, в Италии прошел грандиозный финал песенного конкурса Евровидения, который проводится ежегодно. По идее следующего года конкурс должен принимать Украину.

Фронтмен группы Kalush Orchestra Олег Псюк после оглашения официальных результатов признался, что он уже давно не испытывал таких эмоций как в финале Евровидения. Певец добавил, что эта победа имеет для Украины очень важное значение и они пытались сделать все, чтобы ее получить.

В то же время украинцы возмущены решением жюри по поводу конкурсанта из соседней Польши, которая с начала полномасштабного вторжения России активно поддерживает Украину. Польский певец не получил ни одного балла от украинского национального жюри. Такое решение возмутило украинцев. В то время как украинские зрители отдали Польше 12 баллов.

Интересно! Украинская группа Kalush Orchestra уверенно стала частью истории Евровидения и не только из-за их феерической победы. Музыканты заняли второе место по количеству полученных голосов за все годы существования песенного конкурса.

Уже 15 мая 2022 года музыканты из группы Kalush Orchestra представили новую видеоработу на композицию "Стефания", захватившую всю Европу. Главной темой клипа стали женщины на войне. Олег Псюк добавил, что он посвятил эту песню маме, но после войны композиция приобрела новое содержание. Он добавил, что хочет, чтобы эта песня стала гимном победы Украины в войне.

Очевидно, Kalush Orchestra решили не упускать прекрасную возможность и использовать свою популярность и победу, чтобы мировое сообщество как можно больше узнало о циничной и кровавой войне России в Украине.

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