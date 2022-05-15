Повідомляють, що на кількох українських вокзалах цей поїзд будуть зустрічати піснею "Стефанія", з якого гурт Kalush, зайняв першу сходинку у конкурсі. Йдеться про вокзали у Києві, Калуші та Івано-Франківську.

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В Україні з'явиться перший у світі поїзд названий на честь мами

На офіційній сторінці "Укрзалізниці" у фейсбук повідомили, що поїзд, який курсує за маршрутом №43 Київ – Івано-Франківськ, до кінця цього року офіційно перейменують у "Стефанія Експрес".

Що відомо про перемогу українського гурту в італійському Турині

У суботу, 14 травня, в Італії пройшов грандіозний фінал пісенного конкурсу Євробачення, який проводять кожного року. По ідеї наступного року конкурс має приймати Україна.

Фронтмен гурту Kalush Orchestra Олег Псюк після оголошення офіційних результатів зізнався, що він уже давно не переживав таких емоцій як у фіналі цьогорічного Євробачення. Співак додав, що ця перемога має для України надважливе значення і вони намагалися зробити усе, аби її отримати.

Водночас українці обурені рішенням журі щодо конкурсанта з сусідньої Польщі, яка з початку повномасштабного вторгнення Росії активно підтримує Україну. Польський співак не отримав жодного балу від українського національного журі. Таке рішення обурило українців. Тоді як українські глядачі віддали Польщі 12 балів.

Цікаво! Український гурт Kalush Orchestra впевнено став частиною історії Євробачення і не лише через їхню феєричну перемогу. Музиканти посіли друге сходинку за кількістю отриманих голосів за всі роки існування пісенного конкурсу.

Вже 15 травня 2022 року музиканти з гурту Kalush Orchestra презентували нову відеороботу на композицію "Стефанія", яка захопила усю Європу. Головною темою кліпу стали жінки на війні. Олег Псюк додав, що він присвятив цю пісню мамі, але після війни композиція набула нового змісту. Він додав, що бажає, аби ця пісня стала гімном перемоги України у війні.

Вочевидь Kalush Orchestra вирішили не втрачати прекрасну можливість та використати свою популярність та перемогу, щоб світова спільнота якомога більше дізналася про цинічну та криваву війну Росії в Україні.

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