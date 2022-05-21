Об этом рассказал советник министра внутренних дел Украины Ростислав Смирнов. Он также добавил, что уже не в одном перехваченном звонке мы слышали, как россияне не понимают, как наши защитники умело управляют БПЛА и так мощно их уничтожают. А все потому, что они сражаются по образцу Второй мировой войны.

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ВСУ сейчас воюют очень мобильно, в отличие от врага. Оккупанты все еще думают, что могут "задушить" нашу оборону просто большим количеством "пушечного мяса", объясняет советник министра внутренних дел.

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Ростислав Смирнов объясняет, почему нашим военным нужно так много авто – это потому, что автомобиль обеспечивает нашим защитникам быстрое выполнение задач и повышенную мобильность.

"Пока вражеский танк развернется и выстрелит, наши быстро на авто ударили в цель и уехали. Это наше преимущество, если бы мы встретились с оккупантами в открытом поле, тогда да – преимущество на стороне врага", – говорит советник Монастырского.

Но имея эту мобильность, широкую разведывательную сетку – беспилотники, коптеры, тепловизоры от волонтеров, наши ВСУ получают мощное тактическое преимущество.

– объясняет Смирнов.

"Мы также частично верили в миф о "второй армии мира", но когда наши ребята увидели, как они горят и убегают с поля боя, у нас появилось понимание, что модна с ними воевать и эффективно уничтожать. Этот миф разрушили силы наших защитников", – рассказывает советник министра МВД.

По словам Смирнова, у нас есть безумная мотивация отражать нашу территорию и выгонять врага. Мы будем воевать с ними до полного освобождения наших территорий.

Похожий тезис высказал член украинской делегации на переговорах с Россией Михаил Подоляк. В своем твиттере советник главы Офиса Президента написал, что если послушать экспертов, то Украина "должна бы трижды замерзнуть зимой, в марте остаться без электричества". В то же время над половиной страны, по подобным прогнозам, уже "развевался бы российский флаг".

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