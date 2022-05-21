Про це 24 каналу розповів радник міністра внутрішніх справ України Ростислав Смірнов. Він також додав, що вже не в одному перехопленому дзвінку, ми чули, як росіяни не розуміють, як наші захисники вміло керують БПЛА та так потужно їх знищують. А все тому, що вони воюють за зразком Другої світової війни.

Читайте також Львівські десантники знищили 3 танки та 5 бойових машин окупантів: ефектне відео

Львівські десантники знищили 3 танки та 5 бойових машин окупантів: ефектне відео

https://24tv.ua/lvivski-desantniki-znishhili-3-tanki-5-boyovih-mashin-okupantiv_n1985418

ЗСУ зараз воюють дуже мобільно, на відміну від ворога. Окупанти все ще думають, що можуть "задушити" нашу оборону просто великою кількістю "гарматного м'яса", пояснює радник міністра внутрішніх справ.

Специфіка нової війни Росії проти України

Ростислав Смірнов пояснює, чому нашим військовим потрібно так багато авто – це тому, що автомобіль забезпечує нашим захисникам швидке виконання завдань та підвищену мобільність.

"Поки ворожий танк розвернеться і вистрілить, наші швидко на авто вдарили в ціль і поїхали. Це наша перевага, якби ми зустрілись із окупантами у відкритому полі, тоді так – перевага на боці ворога", – говорить радник Монастирського.

Але маючи цю мобільність, широку розвідувальну сітку – безпілотники, коптери, тепловізори від волонтерів, наші ЗСУ отримують потужну тактичну перевагу,

– пояснює Смірнов.

"Ми так само частково вірили у міф про "другу армію світу", але коли наші хлопці побачили, як вони горять та тікають з поля бою, у нас з'явилось розуміння, що можна з ними воювати та ефективно знищувати. Цей міф зруйнували сили наших оборонців", – розповідає радник міністра МВС.

За словами Смірнова, у нас є шалена мотивація відбивати нашу територію та виганяти ворога. Ми будемо воювати з ними до повного звільнення наших територій.

Схожу тезу висловив член української делегації на перемовинах із Росією, Михайло Подоляк. У своєму твітері радник голови Офісу Президента написав, що як послухати експертів, то Україна "мала б тричі замерзнути взимку, в березні залишитися без електрики". Водночас над половиною країни, за подібними прогнозами, вже "майорів би російський прапор".

Що допомогло ЗСУ вистояти в перші тижні повномасштабного вторгнення – дивіться відео