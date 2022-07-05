В каждом регионе продолжительность этого часа – разная и местная власть решает, когда и как ее менять. К примеру, решили изменить время ограничений в Николаеве.

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Комендантский час сократят

Мэр Александр Сенкевич сообщил, что с 5 июля 2022 года в Николаеве сокращают продолжительность комендантского часа.

Теперь он продлится с 23:00 до 06:00. До этого комендантский час в городе действовал с 22:00 до 06:00.

Следует отметить, что во время комендантского часа запрещено находиться на улице и других общественных местах. Также нельзя передвигаться транспортом или пешком. При этом для владельцев специальных пропусков установленного образца и удостоверения личности есть исключения.

Но людям можно покидать дом, чтобы пройти в укрытие во время воздушной тревоги.

Николаевщина под обстрелами

Регион расположен у эпицентра боевых действий, поэтому туда часто прилетают вражеские снаряды. Российские военные 5 июля атаковали Николаев. Воздушная тревога в городе раздалась после того, как жители услышали взрывы. Поэтому не стоит пренебрегать опасностью. Причиной этого являются малые расстояния, которые нужно преодолеть ракете к месту попадания. Так что системам не удается вовремя перехватить данные, а также известить жителей об опасности.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявлял, что существует вероятность, что враг снова попытается совершить штурм города. По его словам, никогда не стоит исключать возможность повторного наступления врага на Николаев. Хотя враг этого и боится.

К сожалению, часто из-за таких обстрелов гибнут люди. Ночью на 28 июня российские солдаты нанесли ракетный удар по Николаеву. По данным Виталия Кима, было выпущено около 11 ракет. Часть из них сбила ПВО. Тогда же обстреляли Очаков. Погибли три украинца. Шестерых человек госпитализировали с ранениями. Среди погибших – девочка 6 лет, еще один трехмесячный ребенок находится в коме.

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