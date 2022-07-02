Российские оккупанты продолжают терроризировать мирные украинские города своими обстрелами. Особенно достается прифронтовым зонам, где враг может привлекать свою артиллерию.

Читайте также У нас должна быть особая готовность, – Садовый открыл детали совещания об угрозе из Беларуси

Повторное наступление на Николаев возможно

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким подчеркнул, что никогда не стоит исключать возможность повторного наступления врага на Николаев. Об этом он сказал в эфире национального телемарафона, передает 24 канал.

Впрочем, по его словам, особого желания идти на повторный штурм Николаева у врага нет, ведь уже почувствовал на себе безумный отпор ВСУ.

Угроза всегда, но мы готовы. Я вам так скажу – они боятся на нас нападать,

– заверил Ким.

Также он отметил, что для бомбардировки Николаева россияне используют ракеты, а не артиллерию. ВСУ удалось отогнать врага на расстояние, откуда его артиллерия уже не может работать по городу.

Впрочем, угроза повторных обстрелов очень велика, поэтому каждому жителю Николаевщины следует реагировать на сигнал воздушной тревоги.

"Ракеты достают по всей области, поэтому важно соблюдать правила безопасности: при воздушной тревоге спускаться в хранилище или соблюдать правила двух стен. Но при прямом попадании последствия очень серьезные", – добавил Ким.

Война России с Украиной: последние новости

Белорусы продолжают сохранять активность около украинской границы. В МВД предупредили о возможных провокациях, которые могут совершать приспешники врага.

В "концлагерях" российских оккупантов находится около 10 тысяч мариупольцев. Стало известно, что враг держит их в бесчеловечных условиях.

Смотрите также – ВСУ удалось уничтожить еще 3 склада врага с боеприпасами