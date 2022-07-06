Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко. Він оприлюднив фото та відео наслідків обстрілу.

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За його словами, вже відомо про одного пораненого. За попередньою інформацією, ще троє людей перебувають під завалами, їх намагаються врятувати.

Дивіться відео наслідків обстрілу Торецька / Джерело – Павло Кириленко


Ще одна ракета влучила поряд із соціальним об'єктом, але не розірвалася.

"Росія перетворила всю Донеччину на гарячу точку, де небезпечно залишатися цивільним. Закликаю всіх – евакуюйтесь. Евакуація рятує життя", – написав Кириленко.

Фото наслідків обстрілу Торецька / Джерело: Павло Кириленко


Бойові дії на Донбасі: ситуація станом на 6 липня

  • Слов'янський напрямок: ворог хоче покращити тактичне положення. Обстрілював з мінометів та реактивної та ствольної артилерії Краснопілля та Богородичне.
  • Українці відбили штурм біля Долини, тривають бої біля Мазанівки.
  • Краматорський напрямок: ворог обстріляв цивільну інфраструктуру біля Сіверська та Григорівки. Наші воїни завдали агресорам значних втратбіля Верхньокам'янського, Білогорівки та Григорівки. Окупанти відійшли.
  • Бахмутський напрямок: росіяни завдали авіаудару біля Вуглегірської ТЕС. Також гатили з артилерії по Берестовому, Білогорівці, Травневому, Шумах і Нью-Йорку. Штурмові дії росіяни вели біля Новолуганського, проте відійшли.
  • Сили оборони зупинили наступ біля Спірного та атаку біля Вершини. Противник зараз перегруповується. Тривають бої біля Луганського.