Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко. Він оприлюднив фото та відео наслідків обстрілу.
До теми Росіяни масово женуть техніку на Донеччину, тепер це – ціль ворога номер 1, – Гайдай
За його словами, вже відомо про одного пораненого. За попередньою інформацією, ще троє людей перебувають під завалами, їх намагаються врятувати.
Дивіться відео наслідків обстрілу Торецька / Джерело – Павло Кириленко
Ще одна ракета влучила поряд із соціальним об'єктом, але не розірвалася.
"Росія перетворила всю Донеччину на гарячу точку, де небезпечно залишатися цивільним. Закликаю всіх – евакуюйтесь. Евакуація рятує життя", – написав Кириленко.
Фото наслідків обстрілу Торецька / Джерело: Павло Кириленко
Бойові дії на Донбасі: ситуація станом на 6 липня
- Слов'янський напрямок: ворог хоче покращити тактичне положення. Обстрілював з мінометів та реактивної та ствольної артилерії Краснопілля та Богородичне.
- Українці відбили штурм біля Долини, тривають бої біля Мазанівки.
- Краматорський напрямок: ворог обстріляв цивільну інфраструктуру біля Сіверська та Григорівки. Наші воїни завдали агресорам значних втратбіля Верхньокам'янського, Білогорівки та Григорівки. Окупанти відійшли.
- Бахмутський напрямок: росіяни завдали авіаудару біля Вуглегірської ТЕС. Також гатили з артилерії по Берестовому, Білогорівці, Травневому, Шумах і Нью-Йорку. Штурмові дії росіяни вели біля Новолуганського, проте відійшли.
- Сили оборони зупинили наступ біля Спірного та атаку біля Вершини. Противник зараз перегруповується. Тривають бої біля Луганського.