Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко. Он обнародовал фото и видео последствий обстрела.
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По его словам, уже известно об одном раненом. По предварительной информации, еще три человека находятся под завалами, их пытаются спасти.
Смотрите видео последствий обстрела Торецка / Источник – Павел Кириленко
Еще одна ракета попала рядом с социальным объектом, но не разорвалась.
"Россия превратила всю Донетчину в горячую точку, где опасно оставаться гражданским. Призываю всех – эвакуируйтесь. Эвакуация спасает жизнь", – написал Кириленко.
Фото последствий обстрела Торецка / Источник: Павел Кириленко
Боевые действия на Донбассе: ситуация по состоянию на 6 июля
- Славянское направление: враг хочет улучшить тактическое положение. Обстреливал минометы и реактивную и ствольную артиллерию Краснополье и Богородичное.
- Украинцы отбили штурм у Долины, продолжаются бои у Мазановки.
- Краматорское направление: враг обстрелял гражданскую инфраструктуру возле Северска и Григорьевки. Наши воины нанесли агрессорам значительные потери у Верхнекаменского, Белогоровки и Григоровки. оккупанты отошли.
- Бахмутское направление: россияне нанесли авиаудар возле Углегорской ТЭС. Также били из артиллерии по Берестовому, Белогоровке, Майскому, Шумаху и Нью-Йорку. Штурмовые действия россияне вели у Новолуганского, однако отошли.
- Силы обороны остановили наступление возле Спорного и атаку у Вершины. Противник сейчас перегруппировывается. Продолжаются бои возле Луганского.