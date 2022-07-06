Про це під час телемарафону розповіла керівниця пресцентру сил охорони та оборони ОК "Південь" Наталія Гуменюк. Вона зауважила, що атакував область ворог з акваторії Чорного моря.

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Одна з ракет влучила у кав'ярню

Сьогодні вночі ворог знову вдарив по Миколаївщині. Це, скоріш за все, були удари з акваторії Чорного моря. Тими самими "Калібрами", якими там споряджені ракетоносії підводні та надводні,

– зауважила Гуменюк.

Вона додала, що один з "Калібрів" влучив у кав'ярню селища на Миколаївщині. На жаль, внаслідок цього загинула одна людина. Що стосується двох інших ракет, то їх збили сили ППО.

Цю інформацію також підтвердив глава Миколаївської ОВА Віталій Кім. Він додав, що "приліт" стався у селі Нечаяне Нечаянської громади. Ворог гатив по ньому з 02:20 ночі Він також підтвердив інформацію про одного загиблого внаслідок ворожої атаки.

Наталія Гуменюк зауважила, що не може достеменно сказати, з якого саме судна бив ворог: підводного чи надводного. Відомо, що окупанти точно атакували Миколаївщину "Калібрами". А от звідки їх випускали, потрібно ще встановити.

Невдовзі в ОК "Південь" з'явилась додаткова інформація щодо ракетної атаки Миколаївщини. Там підкреслили, що ворог бив по ній таки з російського підводного човна. Саме судно базується в акваторії Чорного моря.

Згідно з актуальною інформацією, у Чорному морі перебуває 5 ракетоносіїв російської армії. Це три надводні, а також два підводні судна. Кожне із них оснащене ракетами типу "Калібр".

Ввечері ворог обстріляв Хмельниччину

Так, по Хмельниччині ворог бив ввечері 5 липня. Окупанти випустили по області відразу 4 ракети. Одну з них вдалось збити силам ППО. Інші ж влучили в одну з громад. Відомо про одну поранену людину. Невдовзі у Хмельницькій ОВА прокоментували ситуацію з ударом. Згідно з даними, наявними у відомства, вдалось уникнути серйозних руйнувань.

Нагадаємо, що ризик ракетних ударів усе ще дуже високий. Тож не ігноруйте сигнали про повітряну тривогу. Щойно пролунають сирени – вирушайте негайно до укриття. Перебувайте там доти, поки не буде відбою. Ці прості дії можуть врятувати вам життя.

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