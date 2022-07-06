6 липня повідомили про смерть 4-річної дівчинки. Дитина постраждала під час ворожих обстрілів Бахмута 3 липня.
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Ні в чому не винна дитина зазнала важких поранень. Через 3 дні вона померла.
Загалом від дій російської армії в Україні поранень зазнали 346 дітей. Водночас ці дані не остаточні. Адже інформацію з тимчасово окупованих території та місць активних бойових дій ще встановлюють.
У яких регіонах найбільше жертв та постраждалих серед дітей
- У Донецькій області – 346 неповнолітніх;
- Харківській – 186;
- Київській – 116;
- Чернігівській – 68;
- Луганській – 61;
- Миколаївській – 53;
- Херсонській – 52;
- Запорізькій – 31.
Останні новини про війну в Україні
- Станом на 6 липня Збройні Сили України ліквідували 36,5 тисячі російських окупантів. Лише за минулу добу армія ворога втратила 150 бійців, 6 танків, 17 бойових броньованих машин, 6 артилерійських систем, 2 засоби ППО, 4 безпілотники та іншу техніку.
- В американському Інституті вивчення війни вважають, що після захоплення Луганської області Кремль планує окупувати всю Україну та змінити в нашій країні режим.
- За даними Генштабу про ситуацію на фронті станом на 6 годину ранку, наші захисники відбили кілька ворожих наступів. Зокрема, вони не дали окупантам просунутися в напрямку Лозового на Півдні, відбили атаки біля Спірного й неподалік Вершини на Бахмутському напрямку.
- На Краматорському напрямку ворог намагався наступати біля Верхньокам'янського, Білогорівки та Григорівки, однак вернувся на старі позиції завдяки зусиллям ЗСУ.
- Крім того, росіяни вели штурмові дії біля Долини, але їх також зупинили наші захисники.
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