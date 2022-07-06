6 июля сообщили о смерти 4-летней девочки. Ребенок пострадал во время вражеских обстрелов Бахмута 3 июля.

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Ни в чем не повинный ребенок получил тяжелые ранения. Через 3 дня он умер.

Всего от действий российской армии в Украине ранения получили 645 детей. В то же время эти данные не окончательны. Ведь информацию с временно оккупированных территорий и мест активных боевых действий еще устанавливают.

В каких регионах больше всего жертв и пострадавших среди детей

В Донецкой области – 346 несовершеннолетних;

Харьковской – 186;

Киевской – 116;

Черниговской – 68;

Луганской – 61;

Николаевской – 53;

Херсонской – 52;

Запорожской – 31.

Последние новости о войне в Украине

По состоянию на 6 июля Вооруженные Силы Украины ликвидировали 36,5 тысяч российских оккупантов. Только за минувшие сутки армия врага потеряла 150 бойцов, 6 танков, 17 боевых бронированных машин, 6 артиллерийских систем, 2 средства ПВО, 4 беспилотника и другую технику.

В американском Институте изучения войны считают, что после захвата Луганской области Кремль планирует оккупировать всю Украину и изменить в нашей стране режим.

По данным Генштаба о ситуации на фронте по состоянию на 6 часов утра, наши защитники отразили несколько вражеских наступлений. В частности, они не дали оккупантам продвинуться в направлении Лозового на Юге, отразили атаки возле Спорного и недалеко от Вершины на Бахмутском направлении.

На Краматорском направлении враг пытался наступать возле Верхнекаменского, Белогоровки и Григорьевки, однако вернулся на старые позиции благодаря усилиям ВСУ.

Кроме того, россияне вели штурмовые действия возле Долины, но их также остановили наши защитники.

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