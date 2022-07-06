Про те, що Володимир Путін і далі прагне знищити суверенітет України і змінити режим, заявили аналітики американського Інституту вивчення війни. Адже нещодавно секретар радбезу Росії Микола Патрушев повторив початкові цілі президента Кремля з приводу так званої "спецоперації" в Україні.

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ISW про ситуацію на фронті

Окупаційна армія продовжує наступальні дії на північний захід і схід від Слов'янська;

росіяни намагаються просуватися на захід від Лисичанська до Сіверська;

ймовірно, загарбники хочуть взяти під контроль сільські дороги на південний схід від Бахмута. Це дозволить їм наступати на місто з півдня;

Збройні Сили України здійснили обмежений контрудар на південному заході від Донецька;

російські війська продовжують обмежені і безуспішні штурми на півночі Харківської області;

щоб компенсувати втрати, російське керівництво проводить мобілізацію на окупованих територіях.

Яка ситуація на Луганщині

Під контролем російської армії перебувають вже всі великі населені пункти Луганської області. Останнім ворог окупував Лисичанськ. До речі, в ISW вважають, що втрати, яких зазнало вороже військо в місті, – невиправдані, адже дуже великі.

Попри все Луганщина ще тримається. 5 липня голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що наші захисники відбили штурм ворога у Білогорівці. Українські військові продовжують боронити регіон, аби основні сили ЗСУ мали час і можливість споруджувати захисні споруди.

Гайдай переконаний, що наступна після Луганщини ціль росіян – Донецька область. Зараз уряд України контролює 45% території регіону, ворог хоче позбавити Київ цього. Путінські солдати вже почали масово перекидати техніку на Донеччину.

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