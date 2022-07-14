Ні в якому разі не ігноруйте повідомлень про повітряну тривогу. Адже дуже часто окупанти гатять саме по житлових кварталах, внаслідок чого гинуть та зазнають поранень мирні жителі.

Зауважте У росіян паніка: за тиждень HIMARS завдали 50 ударів без жодного промаху, – Арестович

У Харкові – пожежі та вибухи

У Харкові о 2:12 вчергове почали лунати сирени. Попередня повітряна тривога завершилася лише за 2,5 години до наступної, тобто о 23:31. У місті вкотре виникла загроза ворожого ракетного обстрілу.

Варто подивитися – діти показали, як зараз живе розбомблений Маріуполь: відео