Ни в коем случае не игнорируйте сообщений о воздушной тревоге. Ведь очень часто оккупанты бьют именно по жилым кварталам, в результате чего гибнут и получают ранения мирные жители.
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В Харькове – взрывы
В Харькове в 2:12 в очередной раз начали раздаваться сирены. Предыдущая воздушная тревога завершилась лишь за 2,5 часа до следующей, то есть в 23:31. В городе в очередной раз возникла угроза вражеского ракетного обстрела.
Спустя примерно 2 минуты в Харькове сообщили о мощных взрывах. Пока неизвестно, были ли это звуки работы нашей системы ПВО, или попадание российской ракеты.
Официальной информации на этот счет пока нет. В любом случае горожанам нужно находиться в укрытиях до отмены воздушной тревоги и не подвергать себя опасности.
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В городе начался пожар
В некоторых местных телеграмм-каналах сообщили, что "прилеты" были. Ведь после взрывов в некоторых районах города в небо поднялся черный дым. Также местные жители сообщили о пожарах.
В частности, пожар начался в районе сквера "Стрелка". Однако по словам очевидцев, возгорание возникло не вследствие вражеских обстрелов.
Смотрите видео пожара в Харькове:
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