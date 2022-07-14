Ни в коем случае не игнорируйте сообщений о воздушной тревоге. Ведь очень часто оккупанты бьют именно по жилым кварталам, в результате чего гибнут и получают ранения мирные жители.

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В Харькове – взрывы

В Харькове в 2:12 в очередной раз начали раздаваться сирены. Предыдущая воздушная тревога завершилась лишь за 2,5 часа до следующей, то есть в 23:31. В городе в очередной раз возникла угроза вражеского ракетного обстрела.

Спустя примерно 2 минуты в Харькове сообщили о мощных взрывах. Пока неизвестно, были ли это звуки работы нашей системы ПВО, или попадание российской ракеты.

Официальной информации на этот счет пока нет. В любом случае горожанам нужно находиться в укрытиях до отмены воздушной тревоги и не подвергать себя опасности.

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В городе начался пожар

В некоторых местных телеграмм-каналах сообщили, что "прилеты" были. Ведь после взрывов в некоторых районах города в небо поднялся черный дым. Также местные жители сообщили о пожарах.

В частности, пожар начался в районе сквера "Стрелка". Однако по словам очевидцев, возгорание возникло не вследствие вражеских обстрелов.

Обратите внимание! При воздушной тревоге важно не разглашать адресов попаданий российских ракет или снарядов. Также не следует публиковать фото или видео с обстрелов, если они произойдут. Такая информация только помогает оккупантам, которые сознательно бьют по жилым районам, – так им легче корректировать огонь и продолжать терроризировать мирных украинцев.

Смотрите видео пожара в Харькове:

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