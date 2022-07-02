Наразі вже відомо, якими ракетами й звідки завдали удару. Про це повідомили в оперативному командуванні "Південь".

Зауважте Загроза провокацій з Білорусі, обстріл Слов'янська: основне за 129 день війни

Звідки випустили ракети по Миколаєву

Росіяни завдали ударів із території окупованої Херсонщини. Це були 10 боєприпасів типу "Онікс", які запустив ракетний комплекс "Бастіон". Їх найчастіше окупанти використовують саме на Південному напрямку.

Вкотре атаковано об'єкти портової та іншої виробничої інфраструктури міста. Також зафіксовано влучання у сільськогосподарські угіддя у передмісті. Інформація про масштаби пошкоджень та наявність постраждалих уточнюється,

– розповіли в ОК "Південь".



Вирва від однієї з ракет у Миколаєві / Фото з телеграму Олександра Сєнкевича

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що атака почалася о пів на 5 годину ранку. На щастя, люди внаслідок обстрілу не постраждали. У Військовій комендатурі оборони Миколаєва теж це прокоментували. Там підкреслили, що більшість ракет "лягли" в передмісті.

Зауважте Ворог хотів вдарити 2 ракетами "Онікс" по Одесі: їх збили ППО

Детальніше про ситуацію на Півдні станом на 13 годину 2 липня: дивіться відео

Попередня жахлива атака на Миколаїв

Після 7 години ранку 29 червня російські війська теж вдарили місту 10 ракетами. Одну з них спрямували за точними координатами в дах житлового будинку. Від вибуху зруйнувалися квартири одразу на кількох поверхах.

Спершу повідомили про двох загиблих та трьох постраждалих. Проте рятувальники продовжували розбирати завали та вже протягом кількох годин їх почало ставати значно більше. Серед загиблих була 6-річна дівчинка, яку російська ракета вбила в ліжечку. Детальніше про цей цинічний удар – за посиланням.

Раніше – Кім розповів про обстріл Миколаєва 29 червня: дивіться відео