Загалом росіяни випустили по Миколаєву 8 ракет. Все, що відомо про трагедію, читайте далі у матеріалі 24 каналу.

Важливо У ДСНС показали наслідки ракетного удару по житловому будинку в Миколаєві

Багатоповерхівка – зруйнована

Жителі Миколаєва почули вибухи після 07:00. Згодом влада підтвердила: по місту були "прильоти". На місце події вирушили медики та рятувальники – ракета влучила у п'ятиповерзовий житловий будинок.

Внаслідок атаки в одному під'їзді зруйновані кваритири з третього по п'ятий поверх. Там спалахнула пожежа. У сусідніх будинках ударна хвиля повибивала вікна.

Окупанти вдарили по багатоповерхівці / Фото ДСНС:

Кількість жертв зростає

Спочатку повідомляли про двох загиблих та трьох постраждалих, але потім ці цифри зросли. Станом на 11:00 відомо, що загинули четверо людей, п'ятеро зазнали поранення. Постраждалих госпіталізували, їм надають допомогу.

Рятувальники розбирають завали, триває пошукова операція.