У ДСНС показали наслідки ворожої атаки по житловому будинку у Миколаєві. Також у відомстві розповіли, про саме рятувальну операцію.

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З-під завалів вдалось врятувати одну людину

Як зауважили у пресслужбі ДСНС, російська ракета влучила у п'ятиповерховий будинок. Внаслідок цього руйнувань зазнали верхні поверхи: від третього по п'ятий. Крім того, від ворожої атаки поруйновані 10 приватних гаражів, розташованих поруч.



Окупант влучив ракетою у верхні поверхи будинку у Миколаєві / Фото ДСНС

У ДСНС зауважили, що станом на 08:30 вдалось з-під завалів врятувати одну людину. Також локалізували пожежу у приватних гаражах. На той момент вона поширювалась на площі 300 квадратних метрів.

Рятувальники зазначили, що в операції беруть участь 45 співробітників ДСНС, а також 9 одиниць спеціальної техніки.



На місці атаки продовжують працювати рятувальники / Фото медіа Ґрунт



На місці атаки продовжують працювати рятувальники / Фото медіа Ґрунт



На місці атаки продовжують працювати рятувальники / Фото медіа Ґрунт

Внаслідок ракетної атаки загинуло троє людей

Глава Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів, що станом на 08:20 загинуло троє мешканців будинку, в який влучила ворожа ракета. Також відомо про п'ятьох поранених. Крім того, постраждав ще й один із рятувальників.

Нагадаємо, що ракетний удар по Миколаєву стався тоді, коли на Півдні пролунали повітряні тривоги. Цікаво, що про вибухи повідомляли як у цьому місті, так і в Херсоні. Пізніше очільник міської ради Олександр Сєнкевич підтвердив інформацію про вибухи у Миколаєві.

Цікаво, що про вибухи повідомляли як у цьому місті, так і в Херсоні. Пізніше очільник міської ради Олександр Сєнкевич підтвердив інформацію про вибухи у Миколаєві. О 07:10 від нього з'явилась додаткова інформація. Тоді Сєнкевич повідомив, що ворог влучив у багатоповерховий будинок. Мер Миколаєва додав, що на місці вже працюють надзвичайники, медики та комунальники.

Загалом же по місту прилетіло 8 російських ракет. Відповідну цифру Олександр Сєнкевич озвучив в ефірі телемарафону. Він зазначив, що ворог бив по різних місцях. "Прильоти" були не лише по багатоповерхівці, а й на території приватного сектору.

Відомо, що ракета окупантів знищила повністю один під'їзд у будинку. Ще один – частково. Зауважимо, що на місці атаки продовжують працювати рятувальники.

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