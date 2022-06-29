В общей сложности россияне выпустили по Николаеву 8 ракет. Все, что известно о трагедии, читайте дальше в материале 24 канала.

В ГСЧС показали последствия ракетного удара по жилому дому в Николаеве

Многоэтажка – разрушена

Жители Николаева услышали взрывы после 07:00. Впоследствии власти подтвердили: по городу были "прилеты". На место происшествия отправились медики и спасатели – ракета попала в пятиэтажный жилой дом.

В результате атаки в одном подъезде разрушены квартиры с третьего по пятый этаж. Там вспыхнул пожар. В соседних домах ударная волна вышибала окна.

Оккупанты ударили по многоэтажке / Фото ГСЧС:

Число жертв растет

Сначала сообщали о двух погибших и трех пострадавших, но затем эти цифры выросли. По состоянию на 11:00 известно, что погибли четыре человека, пятеро получили ранения. Пострадавших госпитализировали, им оказывают помощь.

Спасатели разбирают завалы, идет поисковая операция.

Рядом не было никаких военных объектов

Мэр Николаева Александр Сенкевич подчеркнул, что россияне ударили по спальному району города. Рядом не было ни военных баз, ни индустриальных объектов.