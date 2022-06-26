Ракети запустили з території тимчасово окупованого росіянами Криму. Зенітні підрозділи їх збили ще на підльоті до Одеси.
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Запустили ракети під прикриттям грози
Протикорабельні "Онікси" випустили в момент, коли була гроза. Окупанти надіялися, що в цей момент боєприпаси в небі не помітять.
Але сили протиповітряної оборони напоготові у будь-який час та за всілякої погоди: обидві ракети знищено на підльоті до Одеси,
– підкреслили в командуванні "Південь".
Наша військова розвідка встановила, що для запуску використали береговий ракетний комплекс "Бастіон". Слід зауважити, що таким озброєнням росіяни вже атакували Одесу.
Під час тривоги пролунали вибухи
В Одесі після 16 години почали гудіти сирени повітряної тривоги. Приблизно через 10 хвилин місцеві жителі почули потужний вибух. Невдовзі з'явилися повідомлення й про другий.
Одесити про це написали в соцмережах орієнтовно о 16:20. Ймовірно, саме тоді були збиті ворожі ракети, запущені з Криму.
Цим озброєнням атакували аеропорт "Одеса"
Також лунали вибухи в Одесі через атаку з Криму наприкінці квітня. Тоді російські військові завдали удару по злітних смугах головного аеропорту регіону. Згодом теж повідомили, що це була атака "Бастіоном".
Головне про ракетний удар по Києву 26 червня
- Стратегічні бомбардувальники Росії зранку випустили з Каспійського моря кілька ракет Х-101. Один із боєприпасів влучив у київську багатоповерхівку в Шевченківському районі. Там почалася пожежа на площі 300 квадратних метрів.
- Загалом постраждали 6 людей. Зокрема, з-під завалів дістали травмовану 7-річну дівчинку. Дитині знадобилася термінова операція. Згодом також під завалами виявили тіло загиблого.
- Ще одна ворожа високоточна ракета поцілила в дитячий садок, а решту змогли збити підрозділи протиповітряної оборони ЗСУ. Внаслідок влучання ракет, у Шевченківському районі був пошкоджений водогін.
- Невдовзі на цю ганебну атаку відреагував президент США Джозеф Байден. Він наголосив, що такі дії Росії – це "ще один прояв варварства". А cпівголова Європейської ради Карл Більдт припустив, що ранкова ракетна атака була цілеспрямованим сигналом до лідерів G7, які збираються на саміті в Німеччині.
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