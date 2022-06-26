Ракети запустили з території тимчасово окупованого росіянами Криму. Зенітні підрозділи їх збили ще на підльоті до Одеси.

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Запустили ракети під прикриттям грози

Протикорабельні "Онікси" випустили в момент, коли була гроза. Окупанти надіялися, що в цей момент боєприпаси в небі не помітять.

Але сили протиповітряної оборони напоготові у будь-який час та за всілякої погоди: обидві ракети знищено на підльоті до Одеси,

– підкреслили в командуванні "Південь".

Наша військова розвідка встановила, що для запуску використали береговий ракетний комплекс "Бастіон". Слід зауважити, що таким озброєнням росіяни вже атакували Одесу.

Під час тривоги пролунали вибухи

В Одесі після 16 години почали гудіти сирени повітряної тривоги. Приблизно через 10 хвилин місцеві жителі почули потужний вибух. Невдовзі з'явилися повідомлення й про другий.

Одесити про це написали в соцмережах орієнтовно о 16:20. Ймовірно, саме тоді були збиті ворожі ракети, запущені з Криму.

Цим озброєнням атакували аеропорт "Одеса"

Також лунали вибухи в Одесі через атаку з Криму наприкінці квітня. Тоді російські військові завдали удару по злітних смугах головного аеропорту регіону. Згодом теж повідомили, що це була атака "Бастіоном".

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