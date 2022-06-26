Ракеты запустили с территории временно оккупированного россиянами Крыма. Зенитные подразделения их сбили еще на подлете к Одессе.

Заметьте Ракетный обстрел Киева и Черкасчины: основное за 123 день войны

Запустили ракеты под прикрытием грозы

Противокорабельные "Ониксы" выпустили в момент, когда была гроза. Оккупанты надеялись, что в этот момент боеприпасы в небе не заметят.

Но силы противовоздушной обороны наготове в любое время и в любую погоду: обе ракеты уничтожены на подлете к Одессе,

– подчеркнули в командовании "Юг".

Наша военная разведка установила, что для запуска был использован береговой ракетный комплекс "Бастион". Следует отметить, что таким вооружением россияне атаковали Одессу.

Во время тревоги раздались взрывы

В Одессе после 16 часов начали гудеть сирены воздушной тревоги. Приблизительно через 10 минут местные жители услышали мощный взрыв. Вскоре появились сообщения и о еще одном.

Одесситы об этом написали в соцсетях ориентировочно в 16:20. Вероятно, именно тогда были сбиты вражеские ракеты, запущенные из Крыма.

Этим вооружением атаковали аэропорт "Одесса"

Также раздавались взрывы в Одессе из-за атаки из Крыма в конце апреля. Тогда российские военные нанесли удар по взлетным полосам главного аэропорта региона. Впоследствии тоже сообщили, что это была атака "Бастионом".

Главное о ракетном ударе по Киеву 26 июня

В этот же день Россия ударила ракетами по Черкассам: смотрите видео