Про це розповіла голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва. Вона опублікувала фото та відео з будинком, який перетворився на руїни.
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Рятувальна операція триває
По багатоповерхівці вдарили о 06:25, коли люди всі були вдома і спали. Рятувальна операція триває, адже під завалами досі залишаються люди.
За 28 червня в області дістали поранення після обстрілів 4 людей. Станом на ранок близько 260 постраждалих осіб досі отримували медичну допомогу в лікарнях. Ще понад пів сотні лікуються амбулаторно.
Миколаїв "стирають з обличчя землі" як Маріуполь, Волноваху та інші міста? Чого чекаємо, світова спільнота?Росія повинна бути визнана державою терористом!
– закликала голова Миколаївської обласної ради.
Дивіться моторошні фото наслідків обстрілу / Фото Ганни Замазєєвої
У будинку зруйновано кілька поверхів
Внаслідок удару у будинку в одному з під'їздів були зруйновані квартири з 3 по 5 поверхи. Також спалахнула пожежа, в сусідніх будівлях повибивало вікна. Мер міста Олександр Сєнкевич наголосив, що це – звичайний житловий район. Тут нема військових об'єктів, лише багатоповерхівки, школи та садки.
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Що відомо про обстріл багатоповерхівки:
- Миколаївці повідомили про вибух по 6:00 ранку. Міський голова зазначив: влучання було у багатоповерхівку, вже працюють рятувальники.
- До рятувальної операції залучили 50 осіб та 10 одиниць техніки.
- У ДСНС зазначили, що пожежа поширилась і на приватні гаражі, що були розташовані поруч.
- Людям, які втратили домівку, запропонують евакуюватись або переїхати в тимчасові прихистки.
Дивіться у відео про ракетний обстріл Миколаєва: