Об этом рассказала глава Николаевского областного совета Анна Замазеева. Она опубликовала фото и видео с домом, который превратился в руины.

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Спасательная операция продолжается

По многоэтажке ударили в 06:25, когда все люди были дома и спали. Спасательная операция продолжается, ведь под завалами все еще остаются люди.

За 28 июня в области получили ранения после обстрелов 4 человека. По состоянию на утро около 260 пострадавших до сих пор получали медицинскую помощь в больницах. Еще более полусотни лечатся амбулаторно.

Николаев "стирают с лица земли" как Мариуполь, Волноваху и другие города? Чего ждем, мировое сообщество? Россия должна быть признана государством террористом!

– призвала глава Николаевского областного совета.

Смотрите жуткие фото последствий обстрела / Фото Анны Замазеевой

В доме разрушено несколько этажей

В результате удара в доме в одном из подъездов были разрушены квартиры с 3 по 5 этажа. Также вспыхнул пожар, в соседних постройках выбило окна. Мэр города Александр Сенкевич подчеркнул, что это обычный жилой район. Здесь нет военных объектов, только многоэтажки, школы и сады.

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Что известно об обстреле многоэтажки:

Николаевцы сообщили о взрыве по 6:00 утра. Мэр отметил: попадание было в многоэтажку, уже работают спасатели.

В спасательную операцию привлекли 50 человек и 10 единиц техники.

В ГСЧС отметили, что пожар распространился и на частные гаражи , расположенные рядом.

Людям, потерявшим дом, предложат эвакуироваться или переехать во временные убежища.

Смотрите в видео о ракетных обстрелах Николаева: