Про це те, як минула доба в регіонах, розповіли в Офісі Президента. Інформацію передали військові цивільні адміністрації.
До теми Росіяни хочуть оточити Лисичанськ: карта бойових дій станом на 29 червня
Ворог обстрілював прикордоння Сумщини
Протягом доби ворог активно гатив по прикордонню Сумської області. Найбільше постраждала Краснопільська громада: туди росіяни випустили 20 ракет "повітря-земля". Також армія агресора не припиняла артобстріли з реактивних систем залпового вогню та ствольної артилерії, використовувала і кулемети, гранатомети, міномети.
На Великописарівську громаду безпілотники скидали вибухівку. Загинули 2 людей, ще 3 – дістали поранення.
По Криворізькому району росіяни стріляли з артилерії
Криворізький район ворог обстрілював з артилерії – постраждали 2 громади. На щастя, постраждалих немає.
На ранок рятувальники знайшли тіла 2 загиблих у Дніпрі – після ракетного удару по СТО. Рятувальну операцію завершено.
Харків обстріляли з РСЗВ
Російські окупанти обстріляли Харків з реактивних систем залпового вогню. У Шевченківському районі внаслідок вибуху виникло руйнування у будинку. Пожежі не було. Постраждала жінка, госпіталізована. А в Слобідському районі горів виробничий цех, її досі продовжують гасити, проте вже локалізували.
Актуально Великих руйнувань немає, – військова адміністрація про удар по території Криворізької ТЕЦ
Найбільш напружена ситуація – в Лисичанську
На Луганщині найбільш напружена ситуація – в Лисичанську. Російська армія наступає за напрямком Вовчоярівка – Верхньокам'янка. Головне мета агресора зараз оточити Лисичанськ.
Ворог також атакував у напрямку Спірного – це на самій адміністративній межі Луганщини та Донеччини. Проте окупантів змусили відійти ЗСУ.
На Донеччині – танки, артилерія, "Урагани" та "Гради"
На Донеччині ворог використовує весь арсенал озброєння: стрілецьку зброю, танки, артилерію, міномети, РСЗВ "Ураган", "Град" по всій лінії фронту. Під обстріл потрапили Слов'янськ, Бахмут, Новоукраїнка, Парасковіївка та Олександро-Калинове. Один цивільний загинув, ще 8 – постраждали. Зараз область – без газу, а також частково без води та електрики.
У Миколаєві ракетою вдарили по багатоповерхівці
З трагедії розпочався ранок в Миколаєві. Ракетою росіяни вдарили по багатоповерхівці. Станом на 8:20 ранку відомо про 3 загиблих та 5 поранених. Під обстріли потрапили і кілька громад області.
На Херсонщині вороги викрадають людей
Дуже складна ситуація – в Херсонській області, особливо це стосується районів біля кордону з сусідніми областями. У багатьох селах люди розповідають про ротацію російської армії. Окупанти хочуть поселитись у домах тих місцевих жителів, які виїхали з окупованої території. Війська агресора продовжують викрадати людей.
Варто прочитати "П'ють те, чим миються": окупанти на Донеччині беруть воду для населення з ртутного водосховища
Де ніч минула відносно спокійно:
- на Волині,
- на Закарпатті,
- на Рівненщині,
- в Івано-Франківській,
- Львівській,
- Чернівецькій,
- Вінницькій,
- Запорізькій,
- Хмельницькій,
- Тернопільській областях,
- на Кіровоградщині,
- Черкащині,
- Одещині,
- Полтавщині,
- Чернігівщині,
- Житомирщині,
- Київщині.
Дивіться у відео: більше про ситуацію на фронті зі зведення Генштабу