Джерела у розвідці повідомляють, що на Донеччині упродовж певного часу ігнорують будь-які норми водопостачання. Тож питну воду мешканці тимчасово окупованих територій отримують з надзвичайно небезпечних сховищ, передає 24 канал.

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Населення отруюють водою з ртутного водосховища

Мешканці Донеччини стикаються з дефіцитом на лише питної води, а й для побутових потреб. Тож, підкреслюють у розвідці, їм доводиться буквально пити те, чим миються. Та й узагалі використовувати ту живильну вологу, яку їм хоча б привозять у цистернах. Хоч і походження її вкрай сумнівне та загрожує не менше, ніж відсутність води.

Так, на днях з загрозою для здоров'я зіткнулись мешканці Горлівки. У місті для населення почали набирати воду не зі свердловин. Окупантам не спало на думку нічого кращого, ніж використати для цього ртутне водосховище.

Нагадаємо, що про небезпеку, пов'язану з водою на Донеччині, говорять упродовж не одного року. Власне, поруч із Горлівкою розташована Микитівка, у якій раніше функціонував ртутний комбінат. Ясна річ, підприємство наразі не працює. Але це не означає, що зникли хімічні відходи.

І ця гримуча суміш у поєднанні з відсутністю контролю за якістю води може мати плачевні наслідки. Адже якщо ртуть й інші небезпечні сполуки потрапили до води, то місцеві мешканці страшенно ризикують власним життям. Але це, звичайно ж, окупантів не надто хвилює.

Тут слід пригадати ситуацію з Рудим лісом. Якщо ви забули, то ми нагадаємо. Російські військові буквально рили шанці у радіоактивному лісі. І їхньому керівництву не спадало на думку, що це може мати негативні наслідки. Так, низка російських бійців поїхали на лікування відразу ж після того, як наші військові відтіснили їх з Київщини.

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