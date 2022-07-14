За словами міського голови Миколаєва Олександра Сєнкевича, ударною хвилею та уламками пошкоджена і будівля торговельно-розважального центру навпроти.

Важливо 10 об'єктів зазнали влучань вранці у Миколаєві, зокрема готель

На місці працюють комунальники. Вони вже розчистити проїзд від уламків та сміття для автомобілів. Наразі зачищають решту території навколо.

Наслідки обстрілів окупантів Миколаєва / Фото Олександра Сєнкевича

Деталі обстрілу в ефірі загальноукраїнського інформаційного марафону розповіла начальниця пресцентру Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк. Вона зазначила, що крім Миколаєва, постраждала також Баштанка. Ворог поцілив у цивільні об'єкти, зокрема: лікарню, школу та навчальні заклади.

Як ми бачимо, немає ніякої прив'язки до військової інфраструктури. Ворог просто гатить по військових об'єктах,

– сказала вона.

Щодо Миколаєва, то ворог завдав 10 ракетних ударів по місту з С-300. Крім готелю "Миколаїв", постраждали:

тролейбусне депо,

2 навчальні заклади.

"Не маючи можливості просуватися на лінії зіткнення і відсутність успіхів, ворог намагається гатити по тилових районах, щоб створити враження, що їхня руйнівна сила переважає", – зазначила Наталя Гуменюк.

Зверніть увагу! Вночі 14 липня на Миколаївщині тричі оголошували повітряну тривогу. Обстріл трапився під час останньої.

Зауважимо, що ворог регулярно обстрілює Миколаїв. Так, вранці 12 липня окупанти завдали масованого удару по Миколаєву. Росіяни били по місту з реактивних систем залпового вогню "Торнадо-С". Окрім цього, вони випускали касетні снаряди. Ворожі боєприпаси пошкодили ліцей, лікарню та приватні будинки. Внаслідок обстрілу постраждали 12 мирних жителів.

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім розповів, що у місті зафіксували 24 вирви від ворожих "прильотів". Загалом у Миколаїв прилетіли 19 російських ракет – як з "Торнадо-С", так і крилатих.