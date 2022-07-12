Глава ОВА зауважив, що ворог буквально "насипав" по місту вночі. Загалом прилетіло 19 ракет. Мовиться як про снаряди, випущені з "Торнадо-С", так і просто ракет.

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"Усього 24 лунки у нас зараз по місту. Але Святий Миколай і ЗСУ нас бережуть від негідників", – додав Кім.

У ворога люто палає

Глава Миколаївської ОВА підкреслив, що зараз ворог дуже сильно біситься. А все тому, що наші військові чітко виконують поставлені перед ними завдання. Вони не лише знищують склади з боєкомплектом, а й командні пункти. Ясна річ, що разом із ними горять і самі загарбники, зокрема генерали.

У нас узагалі в Миколаєві – лідери зі знищення усіх тих генералів. Щойно приїдуть, щойно призначать когось нового – кінець. І разом із заступниками – до побачення, на "концерт Кобзона,

– підкреслив Кім.

І саме тому, на його думку, місто постійно потрапляє під агресивні обстріли з боку росії. Внаслідок сьогоднішньої – 12 липня – зруйнована школа, лікарні. Але, на щастя, минулось без загиблих. І це, підкреслює Кім, – головне.

Разом з тим, додає Кім, слід розуміти, що окупанти зараз відчувають неабиякий занепад морального духу. І з кожним днем ці настрої лише погіршуються, адже ЗСУ продовжують виконувати свою роботу. Хоч, зауважує глава ОВА, це наші хлопці та дівчата ще не починали демонструвати, на що вони здатні.