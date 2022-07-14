Про це розповіла кореспондентка в ефірі телемарафону. Вона підкреслила, що окупанти ракетами атакувала Миколаїв зранку, передає 24 канал.

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Ворог знову бив по цивільних

Прессекретар Військової комендатури оборони міста Миколаєва Дмитро Плетенчук, з її слів, повідомив, що російські загарбники били знову відкрили вогонь по мирних мешканцях. Мовиться про атаку по 10 об'єктах цивільної інфраструктури.

Під час включення журналістка була на одному з місць влучання. У неї за спиною готель, в який ворог також влучив цього ранку. Крім того, на фоні можна почути роботу комунальників. Вони прибирають вулицю від наслідків підступного удару загарбників.

Зауважимо, що інформації щодо постраждалих внаслідок удару окупантів наразі немає. Але ми її неодмінно повідомимо щойно вона з'явиться.