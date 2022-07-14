У Миколаєві о 4:25 оголосили повітряну тривогу. Майже одразу в місті пролунали потужні вибухи.

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Росіяни обстріляли цивільні об'єкти в Миколаєві

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич прокоментував вранішній ворожий обстріл Миколаєва.

Окупанти знову поцілили в низку цивільних об'єктів у Миколаєві. На місцях вже працюють рятувальники та аварійні бригади,
– зауважив мер.

Він закликав місцевих жителів не публікувати фото і відео з місць обстрілів до появи офіційної інформації. Детальніше про наслідки ворожої атаки Сєнкевич обіцяв розповісти згодом.

Коротко про попередні обстріли Миколаєва

  • Вранці 12 липня окупанти завдали масованого удару по Миколаєву. Росіяни били по місту з реактивних систем залпового вогню "Торнадо-С".
  • Окрім цього, вони випускали касетні снаряди. Ворожі боєприпаси пошкодили ліцей, лікарню та приватні будинки. Внаслідок обстрілу постраждали 12 мирних жителів.
  • Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім розповів, що у місті зафіксували 24 лунки від ворожих "прильотів". Загалом у Миколаїв прилетіли російських 19 ракет – як з "Торнадо-С", так і крилатих.
  • Сєнкевич опублікував фото з лікарень, які обстріляли окупанти. У будівлях внаслідок вибухів повибивало вікна, а в деяких приміщеннях впала стеля.
  • Також ракета загарбників знищила музеї історії Другої світової війни та пам'яті воїнів-афганців, які були розміщені у школі.
  • Раніше Кім інформував, що по Миколаєву працює ворожий дивізіон С-300. Обстріли міста та області тривають вже декілька днів поспіль.
  • Зокрема, 9 липня окупанти запустили по Миколаєву відразу 6 ракет із систем С-300. На щастя, цей обстріл дивом минув без жертв.
  • Раніше росіяни випустили по місту одразу 10 ракет. Окупанти атакували одразу кілька об'єктів інфраструктури, серед яких був і порт.

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