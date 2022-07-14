У Миколаєві о 4:25 оголосили повітряну тривогу. Майже одразу в місті пролунали потужні вибухи.

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Росіяни обстріляли цивільні об'єкти в Миколаєві

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич прокоментував вранішній ворожий обстріл Миколаєва.

Окупанти знову поцілили в низку цивільних об'єктів у Миколаєві. На місцях вже працюють рятувальники та аварійні бригади,

– зауважив мер.

Він закликав місцевих жителів не публікувати фото і відео з місць обстрілів до появи офіційної інформації. Детальніше про наслідки ворожої атаки Сєнкевич обіцяв розповісти згодом.

Зверніть увагу! Вночі 14 липня на Миколаївщині тричі оголошували повітряну тривогу. Обстріл трапився під час останньої.

Коротко про попередні обстріли Миколаєва

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