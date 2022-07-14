У Миколаєві о 4:25 оголосили повітряну тривогу. Майже одразу в місті пролунали потужні вибухи.
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Росіяни обстріляли цивільні об'єкти в Миколаєві
Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич прокоментував вранішній ворожий обстріл Миколаєва.
Окупанти знову поцілили в низку цивільних об'єктів у Миколаєві. На місцях вже працюють рятувальники та аварійні бригади,
– зауважив мер.
Він закликав місцевих жителів не публікувати фото і відео з місць обстрілів до появи офіційної інформації. Детальніше про наслідки ворожої атаки Сєнкевич обіцяв розповісти згодом.
Коротко про попередні обстріли Миколаєва
- Вранці 12 липня окупанти завдали масованого удару по Миколаєву. Росіяни били по місту з реактивних систем залпового вогню "Торнадо-С".
- Окрім цього, вони випускали касетні снаряди. Ворожі боєприпаси пошкодили ліцей, лікарню та приватні будинки. Внаслідок обстрілу постраждали 12 мирних жителів.
- Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім розповів, що у місті зафіксували 24 лунки від ворожих "прильотів". Загалом у Миколаїв прилетіли російських 19 ракет – як з "Торнадо-С", так і крилатих.
- Сєнкевич опублікував фото з лікарень, які обстріляли окупанти. У будівлях внаслідок вибухів повибивало вікна, а в деяких приміщеннях впала стеля.
- Також ракета загарбників знищила музеї історії Другої світової війни та пам'яті воїнів-афганців, які були розміщені у школі.
- Раніше Кім інформував, що по Миколаєву працює ворожий дивізіон С-300. Обстріли міста та області тривають вже декілька днів поспіль.
- Зокрема, 9 липня окупанти запустили по Миколаєву відразу 6 ракет із систем С-300. На щастя, цей обстріл дивом минув без жертв.
- Раніше росіяни випустили по місту одразу 10 ракет. Окупанти атакували одразу кілька об'єктів інфраструктури, серед яких був і порт.
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