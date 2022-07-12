Одна з російських ракет влучила у приміщення школи в Миколаєві. Саме там і були розміщені музеї шкільні музеї історії Другої світової війни та пам‘яті воїнів-афганців.

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Відео наслідків знищення приміщення опублікував міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

"Вони нам розповідають, що потрібно пам'ятати минуле, але самі це минуле знищують. Пам'ять про нього. Тож фашисти, нацисти – це саме рашисти. Пам'ятаймо про це", – розповів Олександр Сєнкевич.

Відео знищеного приміщення школи, де був музей

Ракетний обстріл Миколаєва 12 липня: головне

Російські окупанти завдали ракетний обстріл по Миколаєву в ніч на 12 липня. Близько 4 годин ранку пролунала сирена повітряної тривоги, а вже за декілька хвилин у місті було чутно звуки вибухів.

У Миколаєві нарахували 24 лунки від ракетних ударів. Частина з цих ракет влучила як у приватні будинки, так і багатоповерхівки. Також були пошкодженні дві лікарні в місті. Та школа.

Також знищено 13 одиниць громадського транспорту.

За даними Олександра Сєнкевича, окупанти стріляли як з зенітно-ракетних комплексів С-300, так і реактивних систем залпового вогню "Торнадо-С".

На щастя, внаслідок ракетного удару ніхто не загинув. Більшість поранених отримали легкі травми. І лише охоронець лікарні має важке поранення ноги.

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