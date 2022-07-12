Одна из российских ракет попала в помещение школы в Николаеве. Там и были размещены школьные музеи истории Второй мировой войны и памяти воинов-афганцев.

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Видео последствий уничтожения помещения опубликовал городской глава Николаева Александр Сенкевич.

"Они нам рассказывают, что нужно помнить прошлое, но сами это прошлое уничтожают. Память о нем. Так что фашисты, нацисты – это именно рашисты. Помним об этом", – рассказал Александр Сенкевич.

Видео уничтоженного помещения школы, где был музей

Ракетный обстрел Николаева 12 июля: главное

Российские оккупанты нанесли ракетный обстрел по Николаеву в ночь на 12 июля. Около 4 часов утра прозвучала сирена воздушной тревоги, а уже через несколько минут в городе были слышны звуки взрывов.

В Николаеве насчитали 24 ямы от ракетных ударов. Часть этих ракет попала как в частные дома, так и многоэтажки. Также были повреждены две больницы в городе. И школа.

Также уничтожены 13 единиц общественного транспорта.

По данным Александра Сенкевича, оккупанты стреляли как из зенитно-ракетных комплексов С-300, так и реактивных систем залпового огня "Торнадо-С".

К счастью, в результате ракетного удара никто не погиб. Большинство раненых получили легкие травмы. И только у охранника больницы тяжелое ранение ноги.

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