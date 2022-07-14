По словам советника главы Офиса Президента Алексея Арестовича, между украинскими защитниками и российскими оккупантами есть большая разница . ВСУ наносят удары только по военным целям и каждый раз оценивают возможные последствия. Россияне же цинично терроризируют мирное население своими ракетами.
Важно Стекло ранило всех, кто был рядом: что сейчас происходит на месте обстрела в Виннице
путинский режим убьют на поле боя
Арестович подчеркивает, что удары крылатыми ракетами по мирному городу – это не просто обычное нарушение правил ведения войны. путин с его прихвостнями избрали путь антицивилизации . Они буквально отвергают всю логику и знания, которые люди получали за годы.
На такие вещи цивилизация будет давать ответ – санкции, передача дополнительного оружия. Конечно, Запад движется не столь быстро, как хочется. Но они постепенно ускоряются. И впоследствии путинский режим буквально уничтожат на поле боя.
Будет еще много наших ударов, ответных их ударов, снова наших и снова их. Путинский режим будет уничтожен на поле боя. Других способов преодолеть его не существует. А убьет его та роль, которую они себе выбрали – антицивилизации,
– подчеркнул Арестович.
Арестович подчеркнул, что сегодня ночью Вооруженные Силы Украины ответят за коварные удары по Виннице. Николаев и Харьков.
Ракетные обстрелы украинских городов: что известно
- 14 июля российские оккупанты нанесли ракетный удар по гражданской инфраструктуре в Виннице. В настоящее время известно о 12 погибших и 90 пострадавших. Из них 50 – в тяжелом состоянии. Среди погибших был младенец.
- Президент Украины и другие чиновники уже подчеркнули, что российские оккупанты совершили очередной террористический акт. Именно поэтому россия должна быть как можно быстрее признана страной-спонсором терроризма.
- Кроме того, российские убийцы выпустили не менее 9 ракет по Николаеву. Обстрел произошел утром 14 июля. Некоторые ракеты захватчики запустили из зенитно-ракетной системы С-300. Там пока известно об одном пострадавшем.
- Россияне каждый день обстреливают Харьков. Сегодня ночью там тоже звучала воздушная тревога и были слышны взрывы.