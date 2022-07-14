Страна-убийца, – Зеленский

Глава государства сообщил о погибших и пострадавших, среди которых есть маленький ребенок. Президент назвал ракетный удар со стороны россии – очередным террористическим актом.

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Каждый день Россия уничтожает мирное население, убивает украинских детей, направляет ракеты по гражданским объектам. Где нет ничего военного. Что это, как не открытый террористический акт?

– написал Зеленский.

Также украинский президент назвал россиян – нелюдями. "Нелюди. Страна-убийца. Страна-террорист", – добавил глава государства и опубликовал видео последствий обстрела.

Последствия ракетных обстрелов Винницы: видео

Что известно о ракетном ударе россиян по Виннице

В четверг, 14 июля, около 10:12 в Винницкой области была объявлена ​​воздушная тревога. Также тревогу объявили в большинстве областей Украины.

Приблизительно через полчаса местные жители начали сообщать о звуках взрывов в Виннице. Винницкий городской совет подтвердил ракетный удар со стороны российских захватчиков в 10:48.

Глава Винницкой ОГА Сергей Борзов сообщил, что силы противовоздушной обороны сбили 4 ракеты над областью. В 11:02 стало известно о "прилетах" по городу. По данным Нацполиции, предварительно зафиксированы 3 российские ракеты, попавшие в здание с офисными помещениями. От ударов пострадали находящиеся поблизости жилые дома.

Глава Национальной полиции Игорь Клименко рассказал, что на месте удара возник пожар, который перекинулся на автостоянку, где загорелось около 50 автомобилей.

По состоянию на 12:05 сообщалось о восьми погибших. Соответствующие данные обнародовал заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

россия обстреливает украинские города: последние новости

Утром 14 июля российские военные в очередной раз атаковали Николаев. Враг попал в 10 объектов в городе, среди которых и гостиница. Впоследствии стало известно, что оккупанты попали в гостиницу "Николаев".

В ночь на 14 июля в Николаевской области трижды объявляли воздушную тревогу. Обстрел произошел во время последней. Как рассказали в Офисе Президента, российские оккупанты выпустили по Николаеву 9 ракет из зенитно-ракетной системы С-300.

Помимо гостиницы, пострадали два учебных заведения и объект транспортной инфраструктуры.

В обед 13 июля во время воздушной тревоги российские оккупанты нанесли удары по Запорожью. Секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев 14 июля сообщил, что в результате вражеской атаки пострадали 16 человек. К счастью, угрозы для жизни нет.

Ночью 14 июля российские оккупанты нанесли ракетный удар по нескольким районам Харькова. В результате ракетных обстрелов повреждено предприятие в Основянском районе Харькова, а также помещение ангара депо метрополитена в Салтовском районе.

Ранее – в Николаеве оккупанты ударили по 10 гражданским объектам: смотрите видео