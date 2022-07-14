Если вы услышали сирены – немедленно пройдите в укрытие. Не пренебрегайте собственной безопасностью.

Важно Ракетные удары по Николаеву, отражен штурм врага в Донецкой области: основное за 141 день войны

Где объявили воздушную тревогу

По состоянию на 10:20 воздушную тревогу из-за угрозы ракетных обстрелов объявили в:

Киеве и Киевской области;

Житомирской области;

Черниговской области;

Черкасской области;

Кировоградской области;

Винницкой области;

Одесской области;

Николаевской области;

Запорожской области;

Днепропетровской области;

Львовской области;

Волынской области;

Черновицкой области;

Хмельницкой области;

Ровненской области;

Ивано-Франковской области;

Закарпатской области;

Тернопольской области.

Кроме того, с 4 апреля воздушная тревога непрерывно продолжается в Луганской области. В то же время из-за оккупации с 15 апреля системы оповещения в Херсонской области не работают.

Около 10.45 появились сообщения о взрывах в Виннице и Черкасской области. Во многих телеграмм каналах появились сообщения о взрывах во Львове, однако информация не подтвердилась.

По предварительным данным в Виннице произошли 3 – 4 взрыва.

Что делать, если вы услышали звуки взрывов

Если во время воздушной тревоги вы услышали звуки взрывов, следует помнить, что это может быть результатом работы сил ПВО. Однако важно не публиковать фото и видео с работой противовоздушной обороны, поскольку это помогает врагу.

Если все же был "прилет", важно во время тревоги не распространять никаких фото и видео с последствиями удара, более того – нельзя распространять в сети информацию о месте удара и его адрес, ведь это помогает оккупантам корректировать огонь. Таким образом вы можете поставить под угрозу не только себя и своих близких, но и все свое село или город.

Важно! Каждый день российские оккупанты атакуют не только объекты инфраструктуры, но и бьют по гражданским объектам. Захватчики атакуют школы, садики, торговые центры и жилые дома. Силы ПВО делают все возможное, чтобы не допустить удара, однако угадать, куда будет бить россия, так же как и куда упадут обломки сбитой ракеты, невозможно, поэтому необходимо в любом случае находиться в укрытии.

Интересно – сводка Генштаба о ситуации на фронте по состоянию на 14 июля: смотрите видео