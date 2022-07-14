Якщо ви почули сирени – негайно пройдіть в укриття. Не нехтуйте власною безпекою.

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Де оголосили повітряну тривогу

Станом на 10:20 повітряну тривогу через загрозу ракетного обстрілу оголосили у:

Києві та Київській області;

Житомирській області;

Чернігівській області;

Черкаській області;

Кіровоградській області;

Вінницькій області;

Одеській області;

Миколаївській області;

Запорізькій області;

Дніпропетровській області;

Львівській області;

Волинській області;

Чернівецькій області;

Хмельницькій області;

Рівненській області;

Івано-Франківській області;

Закарпатській області;

Тернопільській області.

Окрім цього, з 4 квітня повітряна тривога безперервно триває на Луганщині. Водночас через окупацію з 15 квітня системи оповіщення в Херсонській області не працюють.

Що робити, якщо ви почули звуки вибухів

Якщо під час повітряної тривоги ви почули звуки вибухів, варто пам'ятати, що це може бути результат роботи сил ППО. Однак важливо не публікувати жодних фото та відео з роботою протиповітряної оборони, оскільки це допомагає ворогу.

Якщо все ж таки був "приліт", важливо під час тривоги не поширювати жодних фото та відео з наслідками удару, ба більше – не можна поширювати у мережі інформацію про місце удару та його адресу, адже це допомагає окупантам коригувати вогонь. Таким чином ви можете поставити під загрозу не лише себе та своїх близьких, але й усе своє село чи місто.

Важливо! Щодня російські окупанти атакують не лише об'єкти інфраструктури, але й б'ють по цивільних об'єктах. Загарбники атакують школи, садочки, торговельні центри та житлові будинки. Сили ППО роблять усе можливе, щоб не допустити удару, однак вгадати, куди битиме росія, так само як і куди впадуть уламки збитої ракети неможливо, тому необхідно в будь-якому разі перебувати в укритті.

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