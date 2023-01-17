Подружжя з Одеси – Андрій Осинський та Марина Фігурна – приїхали до батьків. Вони жили у тому будинку, куди влучила ракета. Родичка сім'ї повідомила, що їх опізнали.

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Ціла родина загинула

Родина з 7 людей зібралась вдома на свято. Наймолодшій дівчинці Ані було всього 15 років. Марина з Андрієм приїхали до батьків – Яни та Олександра. Разом вони поїхали в гості до бабусі з дідусем. Ракета потрапила прямо в їхній будинок.

Їхня родичка, сестра Ані, розповідає, що сьогодні опізнали тіла всіх, крім дядька. Бабуся перебуває в реанімації.

Сьогодні я дізналась те, що боялась дізнатись більше за все. Повідомляю офіційно. Так, вони всі опізнані, крім дядька Ані, Андрія. Вони всі мертві, мені дуже боляче,

– написала сестра Ані.

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