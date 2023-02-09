Про це 9 лютого розповіли у ДТЕК. Зазначили, що в Одеській області тестують нові графіки відключень.

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"Енергетикам Укренерго за допомогою фахівців ДТЕК вдалось полагодити частину енергообладнання Одещини, що дозволяє розпочати тестову роботу нових графіків стабілізаційних відключень, – написали у ДТЕК.

Просять набратися терпіння

У компанії ДТЕК повідомили, що споживачів регіону поділять на 6 груп. Це потрібно, щоб подача світла була почерговою та справедливою для всіх.

На жаль, ситуація в регіоні все ще складна, тому просимо вас набратися терпіння та ставитися з розумінням до можливих перебоїв у графіках, – звернулися до мешканців у ДТЕК.

Зазначили, що графік відключень можна дізнатися сайті Одеських електромереж за посиланням.

Зауважте! Якщо графік передбачає електропостачання, але світла немає, то варто написати за посиланням або звернутись у кол-центр.

Що відбувалося з енергосистемою Одеської області