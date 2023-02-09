Об этом 9 февраля рассказали в ДТЭК. В Одесской области тестируют новые графики отключений.
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"Энергетикам Укрэнерго с помощью специалистов ДТЭК удалось починить часть энергооборудования Одесчины, что позволяет начать тестовую работу новых графиков стабилизационных отключений, – написали в ДТЭК.
Просят набраться терпения
В компании ДТЭК сообщили, что потребителей региона делят на 6 групп. Это нужно, чтобы подача света была поочередной и справедливой для всех.
К сожалению, ситуация в регионе все еще сложная, поэтому просим вас набраться терпения и относиться с пониманием возможных перебоев в графиках, – обратились к жителям в ДТЭК.
Отметили, что график отключений можно узнать на сайте Одесских электросетей по ссылке.
Что происходило с энергосистемой Одесской области
- В ночь на 9 февраля в регионе случилось более 100 аварий на сетях. Энергетики сразу начали ремонт.
- Ранее, 3 и 4 февраля, на подстанциях региона произошли 2 масштабные аварии. Света не имели полмиллиона человек.
- Глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий сообщил объект, который позволит вернуться к обычным графикам, вскоре отремонтируют и область вернется в обычные графики с 10 февраля.