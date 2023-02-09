Об этом 9 февраля рассказали в ДТЭК. В Одесской области тестируют новые графики отключений.

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"Энергетикам Укрэнерго с помощью специалистов ДТЭК удалось починить часть энергооборудования Одесчины, что позволяет начать тестовую работу новых графиков стабилизационных отключений, – написали в ДТЭК.

Просят набраться терпения

В компании ДТЭК сообщили, что потребителей региона делят на 6 групп. Это нужно, чтобы подача света была поочередной и справедливой для всех.

К сожалению, ситуация в регионе все еще сложная, поэтому просим вас набраться терпения и относиться с пониманием возможных перебоев в графиках, – обратились к жителям в ДТЭК.

Отметили, что график отключений можно узнать на сайте Одесских электросетей по ссылке.

Заметьте! Если график предусматривает электроснабжение, но света нет, то следует написать по ссылке или обратиться в колл-центр.

Что происходило с энергосистемой Одесской области