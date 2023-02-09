Впрочем, ситуация уже несколько улучшилась. Об этом сообщил глава ОВА Максим Марченко.

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За ночь по Одесскому району произошло более ста локальных аварий. Дал поручение немедленно отреагировать на каждый из них. Хочу поблагодарить всех кто работал и продолжает работать над решением этой проблемы, а также одесситам, за вашу выдержку,

– отметил Марченко.

В то же время чиновник добавил, что в настоящее время ситуация со светом несколько улучшилась. В частности, благодаря подключению генераторов к объектам критической инфраструктуры и ряду мер, о которых не может рассказать в целом.

Также глава ОВА рассказал, что уже удалось предоставить дополнительный объем электроэнергии в Одессу и район. Марченко рассказал, что разговаривал с руководителем Укрэнерго об увеличении лимитов для области.

По словам главы военной администрации, в настоящее время продолжается тестирование графиков, которые ДТЭК должен анонсировать не позднее, чем сегодня вечером, 9 февраля.

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