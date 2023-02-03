Об этом рассказали в ДТЭК Одесские электросети. Горожан просят отнестись к ситуации с пониманием.
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В Одессе произошла авария на подстанции
В связи с масштабной аварией на подстанции НЭК Укрэнерго временно обесточены:
- Суворовский, Приморский и Малиновский районы Одессы,
- часть Одесского района.
Обесточенные объекты критической инфраструктуры, промышленность и бытовые клиенты. Энергетики НЭК Укрэнерго устраняют аварию,
– говорится в сообщении.
Электроснабжение обещают возобновить после завершения работ.
Почему в Одесской области самая сложная ситуация со светом
Представитель Одесской ОВ Антона Шалигайло заявил, что мнение о том, что в других областях ситуация с электроснабжением лучше, чем в Одесской области, – ошибочно. Он подчеркнул, что именно российские обстрелы являются причиной всех проблем.
"Повреждение энергообъектов в других областях также негативно влияют на состояние нашего электроснабжения из-за дефицита лимитов, которые распределяются между регионами", – отметил Шалигайло.
По его словам, самая плохая ситуация, когда россияне наносят удары по энергетическому оборудованию в Одесской области.
Тогда возникают другие проблемы, но уже технического характера, усложняющие физическую передачу и распределение энергии по региону,
– заметил представитель ОВА.
Он добавил, что именно это произошло после атаки 26 января, нанесшей серьезные разрушения.
В то же время в южных и северных районах Одесской области ситуация со светом лучше. Туда представляют мощности, которые не может взять Одесский район.