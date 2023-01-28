Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук в эфире телемарафона заявил, что в Одессе и Одесском районе наиболее сложная ситуация, пишет 24 Канал. В частности, до 26 января, когда Россия ударила по Одессе, в регионе и так были небольшие лимиты, выделяемые Укрэнерго.

Обратите внимание Экстренные отключения света в Одесской области могут длиться несколько дней

Как в Одессе подают свет

Братчук отметил, что стабилизационные графики до атаки 26 января выполнялись с проблемами. В то же время, после удара 26 января, когда россияне попали в энергетические объекты, электроэнергия подается жителям Одессы по несколько часов. Братчук подчеркнул, что не хватает генерации.

Кроме того, он подчеркнул, что Одесса до сих пор не оправилась от обстрелов, которые были 10 декабря 2022 года. Последствия не были ликвидированы, и новые обстрелы, как говорит Братчук, добавили беды.

В то же время, критическая инфраструктура в Одессе полностью обеспечена альтернативными источниками энергоснабжения.

В Одесской ОВА объяснили, почему в Одесской области самая сложная ситуация

Представитель Одесской ОВА Антона Шалыгайло заявил, что мнение о том, что в других областях ситуация с электроснабжением лучше, чем в Одесской области – ошибочна.

Он подчеркнул, что именно российские обстрелы являются причиной всех проблем. "Повреждение энергообъектов в других областях также негативно влияют на состояние нашего электроснабжения из-за дефицита лимитов, которые распределяются между регионами", – сказал Шалигайло.

Представитель Одесской ОВА заявил, что самая плохая ситуация, когда россияне наносят удары по энергетическому оборудованию в Одесской области.

Тогда возникают другие проблемы, но уже технического характера, усложняющие физическую передачу и распределение энергии по региону,

– сказал он.

Шалигайло добавил, что именно это произошло после атаки 26 января, нанесшей серьезные разрушения.

В то же время он сообщил, что некоторое время в южных и северных районах Одесской области ситуация со светом будет лучше. В эти районы будут подавать мощности, которые не может взять Одесский район.