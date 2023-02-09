Втім, ситуація вже дещо покращилася. Про це повідомив очільник ОВА Максим Марченко.
До теми В Одесі відключення по 10 – 12 годин: влада анонсувала гарні новини до кінця тижня
За ніч по Одеському району трапилось понад сто локальних аварій. Дав доручення негайно відреагувати на кожну з них. Хочу подякувати всім хто працював і продовжує працювати над розв'язанням цієї проблеми, а також одеситам, за вашу витримку,
– зазначив Марченко.
Водночас посадовець додав, що на цей час ситуація зі світлом дещо покращилась. Зокрема, завдяки підключенню генераторів до об'єктів критичної інфраструктури і ряду заходів, про які не може розповісти на загал.
Також глава ОВА розповів, що вже вдалося подати додатковий обсяг електроенергії на Одесу та район. Марченко розповів, що мав розмову з керівником Укренерго стосовно збільшення лімітів для області.
За словами очільника військової адміністрації, наразі триває тестування графіків, які ДТЕК має анонсувати не пізніше ніж сьогодні ввечері, 9 лютого.
Що треба знати про масштабну аварію в Одеській області
- На Одещині нещодавно сталися дві аварії на об'єктах енергетичної інфраструктури. Про першу аварію на підстанції повідомляли ввечері 3 лютого. Важливо розуміти, що вона неодноразово була пошкоджена внаслідок російських обстрілів.
- Вже наступного дня сталася ще одна аварія. Цього разу масштабна. Без світла залишилися пів мільйона людей.
- Прем'єр провів позачергове засідання Уряду. Шмигаль розповів, що до Одеси мають завезти всі потужні генератори, які є в наявності в Міненерго. Окрім того, передати газотурбінну електростанцію потужністю 25 МВт.
- Пізніше очільник Укренерго Володимир Кудрицький зазначив, що об'єкт енергетичної інфраструктури, який дозволить повернутись до звичайних графіків відключення світла, відремонтують до кінця тижня. Тож Одеса повернеться до звичайних графіків відключення світла орієнтовано з 10 лютого.